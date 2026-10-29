Мобильный кондиционер FUNAI MAC-CA25CON04
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 590 руб.
В наличии
Код товара: 602801
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
30 590 руб.
- Гарантия производителя: 3 года
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
70х35х35
Вес, кг.
24
Описание товара Мобильный кондиционер FUNAI MAC-CA25CON04
Мобильный кондиционер FUNAI MAC-CA25CON04
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Мобильный кондиционер FUNAI MAC-CA25CON04
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Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, мобильные
Мобильный кондиционер FUNAI MAC-CA25CON04 - данный товар вы можете купить по цене 30590 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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