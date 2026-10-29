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Мобильный кондиционер FUNAI MAC-CA25CON04 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мобильный кондиционер FUNAI MAC-CA25CON04

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Мобильный кондиционер FUNAI MAC-CA25CON04 - фото 1
Мобильный кондиционер FUNAI MAC-CA25CON04 - фото 2
Мобильный кондиционер FUNAI MAC-CA25CON04 - фото 3
Мобильный кондиционер FUNAI MAC-CA25CON04 - фото 4
Мобильный кондиционер FUNAI MAC-CA25CON04 - фото 5
Мобильный кондиционер FUNAI MAC-CA25CON04 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Мобильный кондиционер FUNAI MAC-CA25CON04 - фото 1
  • Мобильный кондиционер FUNAI MAC-CA25CON04 - фото 2
  • Мобильный кондиционер FUNAI MAC-CA25CON04 - фото 3
  • Мобильный кондиционер FUNAI MAC-CA25CON04 - фото 4
  • Мобильный кондиционер FUNAI MAC-CA25CON04 - фото 5
  • Мобильный кондиционер FUNAI MAC-CA25CON04 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 590 руб. 
Начислим 490 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 602801
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мобильный кондиционер FUNAI MAC-CA25CON04
30 590 руб.
  • Гарантия производителя: 3 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Funai
Размеры в упаковке, см
70х35х35
Вес, кг.
24

Описание товара Мобильный кондиционер FUNAI MAC-CA25CON04

Мобильный кондиционер FUNAI MAC-CA25CON04

Отзывы о товаре Мобильный кондиционер FUNAI MAC-CA25CON04




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Характеристики
Бренд
Funai
Описание
Мобильный кондиционер FUNAI MAC-CA25CON04
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мобильный кондиционер FUNAI MAC-CA25CON04 - данный товар вы можете купить по цене 30590 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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