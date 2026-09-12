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Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-T2-4.5 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-T2-4.5

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Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-T2-4.5 - фото 6
Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-T2-4.5 - фото 7
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Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-T2-4.5 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
  • Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-T2-4.5 - фото 1
  • Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-T2-4.5 - фото 2
  • Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-T2-4.5 - фото 3
  • Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-T2-4.5 - фото 4
  • Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-T2-4.5 - фото 5
  • Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-T2-4.5 - фото 6
  • Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-T2-4.5 - фото 7
  • Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-T2-4.5 - фото 8
  • Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-T2-4.5 - фото 9
  • Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-T2-4.5 - фото 10
  • Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-T2-4.5 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
24 691 руб.  29 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 696603
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Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.22х0.41х0.15
Вес, кг.
14.8

Описание товара Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-T2-4.5

Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-T2-4.5 мощностью 4.5 кВт предназначен для направленного интенсивного обогрева в любых условиях, даже на ветру и в минусовую температуру. Оптимальное решение для обогрева помещений с высокими потолками, большими теплопотерями и открытых площадок. Модель оснащается уникальными параболическими отражателями для создания направленного сфокусированного теплового потока и обеспечения эффективного локального обогрева. Нагревательными элементами служат высокотемпературные ТЭНы с оболочкой из спецсплава Incoloy с высоким содержанием никеля и титана для долговременной эксплуатации в тяжелых условиях. Обогреватель имеет высокую степень пылевлагозащиты IP54 и может применяться во влажных помещениях и на открытом воздухе. В комплект входит многофункциональный поворотный кронштейн, позволяющий установку обогревателей на потолок или стену под углом для равномерного обогрева с разных сторон. Инфракрасные обогреватели способны обеспечить комфорт человека даже на открытом воздухе. На верандах кафе и ресторанов они позволяют продлить летний сезон. Как правило, в этих случаях применяются приборы с наибольшей температурой поверхности. Интенсивный тепловой поток с поверхности прибора дает возможность обеспечить обогрев людей даже на открытых площадках в холодное время года.

Отзывы о товаре Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-T2-4.5




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Страна производитель
Китай
Описание
Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-T2-4.5 мощностью 4.5 кВт предназначен для направленного интенсивного обогрева в любых условиях, даже на ветру и в минусовую температуру. Оптимальное решение для обогрева помещений с высокими потолками, большими теплопотерями и открытых площадок. Модель оснащается уникальными параболическими отражателями для создания направленного сфокусированного теплового потока и обеспечения эффективного локального обогрева. Нагревательными элементами служат высокотемпературные ТЭНы с оболочкой из спецсплава Incoloy с высоким содержанием никеля и титана для долговременной эксплуатации в тяжелых условиях. Обогреватель имеет высокую степень пылевлагозащиты IP54 и может применяться во влажных помещениях и на открытом воздухе. В комплект входит многофункциональный поворотный кронштейн, позволяющий установку обогревателей на потолок или стену под углом для равномерного обогрева с разных сторон. Инфракрасные обогреватели способны обеспечить комфорт человека даже на открытом воздухе. На верандах кафе и ресторанов они позволяют продлить летний сезон. Как правило, в этих случаях применяются приборы с наибольшей температурой поверхности. Интенсивный тепловой поток с поверхности прибора дает возможность обеспечить обогрев людей даже на открытых площадках в холодное время года.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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