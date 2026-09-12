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Характеристики
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
24 691 руб.
29 090
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 696603
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Описание товара Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-T2-4.5
Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-T2-4.5 мощностью 4.5 кВт предназначен для направленного интенсивного обогрева в любых условиях, даже на ветру и в минусовую температуру. Оптимальное решение для обогрева помещений с высокими потолками, большими теплопотерями и открытых площадок. Модель оснащается уникальными параболическими отражателями для создания направленного сфокусированного теплового потока и обеспечения эффективного локального обогрева. Нагревательными элементами служат высокотемпературные ТЭНы с оболочкой из спецсплава Incoloy с высоким содержанием никеля и титана для долговременной эксплуатации в тяжелых условиях. Обогреватель имеет высокую степень пылевлагозащиты IP54 и может применяться во влажных помещениях и на открытом воздухе. В комплект входит многофункциональный поворотный кронштейн, позволяющий установку обогревателей на потолок или стену под углом для равномерного обогрева с разных сторон. Инфракрасные обогреватели способны обеспечить комфорт человека даже на открытом воздухе. На верандах кафе и ресторанов они позволяют продлить летний сезон. Как правило, в этих случаях применяются приборы с наибольшей температурой поверхности. Интенсивный тепловой поток с поверхности прибора дает возможность обеспечить обогрев людей даже на открытых площадках в холодное время года.
Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-T2-4.5 мощностью 4.5 кВт предназначен для направленного интенсивного обогрева в любых условиях, даже на ветру и в минусовую температуру. Оптимальное решение для обогрева помещений с высокими потолками, большими теплопотерями и открытых площадок. Модель оснащается уникальными параболическими отражателями для создания направленного сфокусированного теплового потока и обеспечения эффективного локального обогрева. Нагревательными элементами служат высокотемпературные ТЭНы с оболочкой из спецсплава Incoloy с высоким содержанием никеля и титана для долговременной эксплуатации в тяжелых условиях. Обогреватель имеет высокую степень пылевлагозащиты IP54 и может применяться во влажных помещениях и на открытом воздухе. В комплект входит многофункциональный поворотный кронштейн, позволяющий установку обогревателей на потолок или стену под углом для равномерного обогрева с разных сторон. Инфракрасные обогреватели способны обеспечить комфорт человека даже на открытом воздухе. На верандах кафе и ресторанов они позволяют продлить летний сезон. Как правило, в этих случаях применяются приборы с наибольшей температурой поверхности. Интенсивный тепловой поток с поверхности прибора дает возможность обеспечить обогрев людей даже на открытых площадках в холодное время года.
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