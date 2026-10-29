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Pixies - Bossanova (0652637001013) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Pixies - Bossanova (0652637001013) виниловая пластинка

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Pixies - Bossanova (0652637001013) виниловая пластинка - фото 1
Pixies - Bossanova (0652637001013) виниловая пластинка - фото 2
Pixies - Bossanova (0652637001013) виниловая пластинка - фото 3
Pixies - Bossanova (0652637001013) виниловая пластинка - фото 4
Pixies - Bossanova (0652637001013) виниловая пластинка - фото 5
Pixies - Bossanova (0652637001013) виниловая пластинка - фото 6
Pixies - Bossanova (0652637001013) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Pixies
Альбом (сингл)
Bossanova
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Pixies - Bossanova (0652637001013) виниловая пластинка - фото 1
  • Pixies - Bossanova (0652637001013) виниловая пластинка - фото 2
  • Pixies - Bossanova (0652637001013) виниловая пластинка - фото 3
  • Pixies - Bossanova (0652637001013) виниловая пластинка - фото 4
  • Pixies - Bossanova (0652637001013) виниловая пластинка - фото 5
  • Pixies - Bossanova (0652637001013) виниловая пластинка - фото 6
  • Pixies - Bossanova (0652637001013) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 010 руб. 
Начислим 124 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695840
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Pixies - Bossanova (0652637001013) виниловая пластинка
4 010 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
4AD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
4AD
Barcode
[652637001013]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Pixies
Альбом (сингл)
Bossanova
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Cecilia Ann, Rock Music, Velouria, Allison, Is She Weird, Ana, All Over The World, Dig For Fire, Down To The Well, The Happening, Blown Away, Hang Wire, Stormy Weather, Havalina
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Pixies - Bossanova (0652637001013) виниловая пластинка

Юбилейное переиздание третьего студийного альбома американской альтернативной рок-группы Pixies, вышедшего в 1990 году. Pixies - американская альтернативная рок-группа, образовавшаяся в Бостоне, штат Массачусетс, в 1986 году. В нынешний состав коллектива входят Блэк Фрэнсис, Джоуи Сантьяго, Дэйв Ловеринг и Пэз Леншантин. В США группа никогда не была сверхуспешной, и первые годы даже не издавалась на родине, однако получила восторженный приём в Великобритании и в целом по Европе. Группа распалась в 1993 году из-за сильных внутренних разногласий, но воссоединилась в 2004 году. Стиль музыки группы содержит диапазон элементов инди-рока, психоделии, нойз-рока и сёрф-рока. Блэк Фрэнсис является автором большинства текстов группы. Его тексты сюрреалистичны и изобилуют намёками на душевное нездоровье и физические пороки, часто упоминают НЛО и насекомых, а также включают библейскую символику и аллюзии на авангардные литературные и кино-произведения прошлого.

Отзывы о товаре Pixies - Bossanova (0652637001013) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
4AD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
4AD
Barcode
[652637001013]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Pixies
Альбом (сингл)
Bossanova
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Cecilia Ann, Rock Music, Velouria, Allison, Is She Weird, Ana, All Over The World, Dig For Fire, Down To The Well, The Happening, Blown Away, Hang Wire, Stormy Weather, Havalina
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Юбилейное переиздание третьего студийного альбома американской альтернативной рок-группы Pixies, вышедшего в 1990 году. Pixies - американская альтернативная рок-группа, образовавшаяся в Бостоне, штат Массачусетс, в 1986 году. В нынешний состав коллектива входят Блэк Фрэнсис, Джоуи Сантьяго, Дэйв Ловеринг и Пэз Леншантин. В США группа никогда не была сверхуспешной, и первые годы даже не издавалась на родине, однако получила восторженный приём в Великобритании и в целом по Европе. Группа распалась в 1993 году из-за сильных внутренних разногласий, но воссоединилась в 2004 году. Стиль музыки группы содержит диапазон элементов инди-рока, психоделии, нойз-рока и сёрф-рока. Блэк Фрэнсис является автором большинства текстов группы. Его тексты сюрреалистичны и изобилуют намёками на душевное нездоровье и физические пороки, часто упоминают НЛО и насекомых, а также включают библейскую символику и аллюзии на авангардные литературные и кино-произведения прошлого.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Pixies - Bossanova (0652637001013) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4010 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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