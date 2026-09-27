Top.Mail.Ru
Arctic Monkeys - Favourite Worst Nightmare (Lp Gatefold) (5034202018810) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Arctic Monkeys - Favourite Worst Nightmare (Lp Gatefold) (5034202018810) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Arctic Monkeys - Favourite Worst Nightmare (Lp Gatefold) (5034202018810) виниловая пластинка - фото 1
Arctic Monkeys - Favourite Worst Nightmare (Lp Gatefold) (5034202018810) виниловая пластинка - фото 2
Arctic Monkeys - Favourite Worst Nightmare (Lp Gatefold) (5034202018810) виниловая пластинка - фото 3
Arctic Monkeys - Favourite Worst Nightmare (Lp Gatefold) (5034202018810) виниловая пластинка - фото 4
Arctic Monkeys - Favourite Worst Nightmare (Lp Gatefold) (5034202018810) виниловая пластинка - фото 5
Arctic Monkeys - Favourite Worst Nightmare (Lp Gatefold) (5034202018810) виниловая пластинка - фото 6
Arctic Monkeys - Favourite Worst Nightmare (Lp Gatefold) (5034202018810) виниловая пластинка - фото 7
Arctic Monkeys - Favourite Worst Nightmare (Lp Gatefold) (5034202018810) виниловая пластинка - фото 8
Arctic Monkeys - Favourite Worst Nightmare (Lp Gatefold) (5034202018810) виниловая пластинка - фото 9
Arctic Monkeys - Favourite Worst Nightmare (Lp Gatefold) (5034202018810) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2007
Исполнитель
Arctic Monkeys
Альбом (сингл)
Favourite Worst Nightmare
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Arctic Monkeys - Favourite Worst Nightmare (Lp Gatefold) (5034202018810) виниловая пластинка - фото 1
  • Arctic Monkeys - Favourite Worst Nightmare (Lp Gatefold) (5034202018810) виниловая пластинка - фото 2
  • Arctic Monkeys - Favourite Worst Nightmare (Lp Gatefold) (5034202018810) виниловая пластинка - фото 3
  • Arctic Monkeys - Favourite Worst Nightmare (Lp Gatefold) (5034202018810) виниловая пластинка - фото 4
  • Arctic Monkeys - Favourite Worst Nightmare (Lp Gatefold) (5034202018810) виниловая пластинка - фото 5
  • Arctic Monkeys - Favourite Worst Nightmare (Lp Gatefold) (5034202018810) виниловая пластинка - фото 6
  • Arctic Monkeys - Favourite Worst Nightmare (Lp Gatefold) (5034202018810) виниловая пластинка - фото 7
  • Arctic Monkeys - Favourite Worst Nightmare (Lp Gatefold) (5034202018810) виниловая пластинка - фото 8
  • Arctic Monkeys - Favourite Worst Nightmare (Lp Gatefold) (5034202018810) виниловая пластинка - фото 9
  • Arctic Monkeys - Favourite Worst Nightmare (Lp Gatefold) (5034202018810) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 560 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636385
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Arctic Monkeys - Favourite Worst Nightmare (Lp Gatefold) (5034202018810) виниловая пластинка
4 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5034202018810]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2007
Исполнитель
Arctic Monkeys
Альбом (сингл)
Favourite Worst Nightmare
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Brianstorm, Teddy Picker, D Is For Dangerous, Balaclava, Fluorescent Adolescent, Only Ones Who Know, Me A Favour, This House Is A Circus, If You Were There, Beware, The Bad Thing, Old Yellow Bricks, 505
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Arctic Monkeys - Favourite Worst Nightmare (Lp Gatefold) (5034202018810) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Brianstorm, Teddy Picker, D Is For Dangerous, Balaclava, Fluorescent Adolescent, Only Ones Who Know, Me A Favour, This House Is A Circus, If You Were There, Beware, The Bad Thing, Old Yellow Bricks, 505

Отзывы о товаре Arctic Monkeys - Favourite Worst Nightmare (Lp Gatefold) (5034202018810) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5034202018810]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2007
Исполнитель
Arctic Monkeys
Альбом (сингл)
Favourite Worst Nightmare
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Brianstorm, Teddy Picker, D Is For Dangerous, Balaclava, Fluorescent Adolescent, Only Ones Who Know, Me A Favour, This House Is A Circus, If You Were There, Beware, The Bad Thing, Old Yellow Bricks, 505
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Brianstorm, Teddy Picker, D Is For Dangerous, Balaclava, Fluorescent Adolescent, Only Ones Who Know, Me A Favour, This House Is A Circus, If You Were There, Beware, The Bad Thing, Old Yellow Bricks, 505
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Arctic Monkeys - Favourite Worst Nightmare (Lp Gatefold) (5034202018810) виниловая пластинка - по цене 4560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...