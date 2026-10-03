Foreigner - Turning Back The Time (0603497821242) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Foreigner
Альбом (сингл)
Turning Back The Time
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 650 руб.
В наличии
Код товара: 692447
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
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6 650 руб.
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Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0603497821242]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Foreigner
Альбом (сингл)
Turning Back The Time
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Feels Like The First Time, Cold As Ice, Long, Long Way From Home, Hot Blooded, Double Vision, Dirty White Boy, Head Games, Urgent, Waiting For A Girl Like You, Juke Box Hero, Girl On The Moon, I Want To Know What Love Is, That Was Yesterday, Say You Will, Cant Slow Down, When It Comes To Love, The Flame Still Burns, Turning Back The Time
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x2 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Foreigner - Turning Back The Time (0603497821242) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Feels Like The First Time, Cold As Ice, Long, Long Way From Home, Hot Blooded, Double Vision, Dirty White Boy, Head Games, Urgent, Waiting For A Girl Like You, Juke Box Hero, Girl On The Moon, I Want To Know What Love Is, That Was Yesterday, Say You Will, Cant Slow Down, When It Comes To Love, The Flame Still Burns, Turning Back The Time
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0603497821242]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Foreigner
Альбом (сингл)
Turning Back The Time
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Feels Like The First Time, Cold As Ice, Long, Long Way From Home, Hot Blooded, Double Vision, Dirty White Boy, Head Games, Urgent, Waiting For A Girl Like You, Juke Box Hero, Girl On The Moon, I Want To Know What Love Is, That Was Yesterday, Say You Will, Cant Slow Down, When It Comes To Love, The Flame Still Burns, Turning Back The Time
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x2 см
Страна производитель
Китай
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Feels Like The First Time, Cold As Ice, Long, Long Way From Home, Hot Blooded, Double Vision, Dirty White Boy, Head Games, Urgent, Waiting For A Girl Like You, Juke Box Hero, Girl On The Moon, I Want To Know What Love Is, That Was Yesterday, Say You Will, Cant Slow Down, When It Comes To Love, The Flame Still Burns, Turning Back The Time
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Foreigner - Turning Back The Time (0603497821242) виниловая пластинка - стоимость товара 6650 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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