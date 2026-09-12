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Комплект насадок Для Ирригатора Oclean A10 (2шт, Стандартные) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Комплект насадок Для Ирригатора Oclean A10 (2шт, Стандартные)

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Комплект насадок Для Ирригатора Oclean A10 (2шт, Стандартные) - фото 1
Комплект насадок Для Ирригатора Oclean A10 (2шт, Стандартные) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насадка для зубной щетки
  • Комплект насадок Для Ирригатора Oclean A10 (2шт, Стандартные) - фото 1
  • Комплект насадок Для Ирригатора Oclean A10 (2шт, Стандартные) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691640
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Характеристики

Бренд
oclean
Тип товара
Насадка для зубной щетки
Насадок в комплекте
2
Типы насадок
для ежедневных процедур гигиены полости рта
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х6х3
Вес, г.
100

Описание товара Комплект насадок Для Ирригатора Oclean A10 (2шт, Стандартные)

Набор насадок Oclean Standard A10 предназначен для межзубных пространств и является отличным дополнением к электрическим зубным щеткам и ирригаторам Oclean. Насадки изготовлены из высококачественного пластика, что обеспечивает их долговечность и надежность в использовании. Особенностью этих насадок является мягкий резиновый наконечник, который может проникать глубоко в пародонтальные карманы, обеспечивая тщательную очистку. В комплекте вы получаете две насадки, которые подходят для ежедневного использования. Выбирая набор насадок Oclean Standard A10, вы получаете качественный и надежный аксессуар для ухода за полостью рта, который поможет вам поддерживать здоровье и чистоту межзубных пространств

Отзывы о товаре Комплект насадок Для Ирригатора Oclean A10 (2шт, Стандартные)




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Характеристики
Бренд
oclean
Тип товара
Насадка для зубной щетки
Насадок в комплекте
2
Типы насадок
для ежедневных процедур гигиены полости рта
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Китай
Описание
Набор насадок Oclean Standard A10 предназначен для межзубных пространств и является отличным дополнением к электрическим зубным щеткам и ирригаторам Oclean. Насадки изготовлены из высококачественного пластика, что обеспечивает их долговечность и надежность в использовании. Особенностью этих насадок является мягкий резиновый наконечник, который может проникать глубоко в пародонтальные карманы, обеспечивая тщательную очистку. В комплекте вы получаете две насадки, которые подходят для ежедневного использования. Выбирая набор насадок Oclean Standard A10, вы получаете качественный и надежный аксессуар для ухода за полостью рта, который поможет вам поддерживать здоровье и чистоту межзубных пространств
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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