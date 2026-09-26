Электрическая турка Kitfort КТ-761-1 черная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Турки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%2 480 руб. 4 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 614245
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Турки
Материал корпуса
пластик
Объем, л
0.25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х19х14
Вес, кг.
1
Описание товара Электрическая турка Kitfort КТ-761-1 черная
Электрическая турка KITFORT КТ-761-1 в черном корпусе с ненагревающейся ручкой оснащена съемной базой с нескользящим покрытием. Функция автоотключения позволяет не следить за процессом приготовления. Встроенная система защиты отключает турку при сильном перегреве из-за долгой или неисправной работы. KITFORT КТ-761-1 оснащена удобным кнопочным управлением и яркой индикацией включения. Вы можете выбирать размер чашки для приготовления нужной порции напитка. В отличие от классической турки электронная модель готовит ароматный кофе всего за 3.5 мин.
Смотрите также: Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Электрическая турка KITFORT КТ-761-1 в черном корпусе с ненагревающейся ручкой оснащена съемной базой с нескользящим покрытием. Функция автоотключения позволяет не следить за процессом приготовления. Встроенная система защиты отключает турку при сильном перегреве из-за долгой или неисправной работы. KITFORT КТ-761-1 оснащена удобным кнопочным управлением и яркой индикацией включения. Вы можете выбирать размер чашки для приготовления нужной порции напитка. В отличие от классической турки электронная модель готовит ароматный кофе всего за 3.5 мин.
Смотрите также: Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
Смотрите также: Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
Электрическая турка Kitfort КТ-761-1 черная - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Электрическая турка Kitfort КТ-761-1 черная