Монитор Asus 23.8" VA24ECPSN (90LM056J-B01170)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Мониторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 440 руб.
В наличии
Код товара: 602252
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
13 440 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
60х40х30
Вес, кг.
7.2
Описание товара Монитор Asus 23.8" VA24ECPSN (90LM056J-B01170)
Играйте и работайте по-новому со стильным изящным монитором. Благодаря широкому углу обзора великолепному разрешению, вас захватит дух от сцен эпичных баталий. Точная детализация максимально четкие яркие цвета позволят полностью погрузиться мир игры реалистичным изображением. Монитор создает ощущение просмотра кинотеатре. благодаря продуманному дизайну, вы получаете еще больше экранного пространства.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
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Играйте и работайте по-новому со стильным изящным монитором. Благодаря широкому углу обзора великолепному разрешению, вас захватит дух от сцен эпичных баталий. Точная детализация максимально четкие яркие цвета позволят полностью погрузиться мир игры реалистичным изображением. Монитор создает ощущение просмотра кинотеатре. благодаря продуманному дизайну, вы получаете еще больше экранного пространства.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Монитор Asus 23.8" VA24ECPSN (90LM056J-B01170) - стоимость товара 13440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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