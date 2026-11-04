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Монитор Asus 23.8" VA24ECPSN (90LM056J-B01170) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор Asus 23.8" VA24ECPSN (90LM056J-B01170)

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Монитор Asus 23.8&quot; VA24ECPSN (90LM056J-B01170) - фото 1
Монитор Asus 23.8&quot; VA24ECPSN (90LM056J-B01170) - фото 2
Монитор Asus 23.8&quot; VA24ECPSN (90LM056J-B01170) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мониторы
  • Монитор Asus 23.8&quot; VA24ECPSN (90LM056J-B01170) - фото 1
  • Монитор Asus 23.8&quot; VA24ECPSN (90LM056J-B01170) - фото 2
  • Монитор Asus 23.8&quot; VA24ECPSN (90LM056J-B01170) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 440 руб. 
Начислим 216 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 602252
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Монитор Asus 23.8" VA24ECPSN (90LM056J-B01170)
13 440 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Мониторы
Размеры в упаковке, см
60х40х30
Вес, кг.
7.2

Описание товара Монитор Asus 23.8" VA24ECPSN (90LM056J-B01170)

Играйте и работайте по-новому со стильным изящным монитором. Благодаря широкому углу обзора великолепному разрешению, вас захватит дух от сцен эпичных баталий. Точная детализация максимально четкие яркие цвета позволят полностью погрузиться мир игры реалистичным изображением. Монитор создает ощущение просмотра кинотеатре. благодаря продуманному дизайну, вы получаете еще больше экранного пространства.

Отзывы о товаре Монитор Asus 23.8" VA24ECPSN (90LM056J-B01170)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Мониторы
Описание
Играйте и работайте по-новому со стильным изящным монитором. Благодаря широкому углу обзора великолепному разрешению, вас захватит дух от сцен эпичных баталий. Точная детализация максимально четкие яркие цвета позволят полностью погрузиться мир игры реалистичным изображением. Монитор создает ощущение просмотра кинотеатре. благодаря продуманному дизайну, вы получаете еще больше экранного пространства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор Asus 23.8" VA24ECPSN (90LM056J-B01170) - стоимость товара 13440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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