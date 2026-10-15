Электрическая варочная панель Maunfeld CVCE292BK черная
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Варочная панель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 540 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 577452
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
60х40х15
Вес, кг.
8.8
Описание товара Электрическая варочная панель Maunfeld CVCE292BK черная
Электрическая варочная поверхность MAUNFELD CVCE292BK оснащена двумя круглыми конфорками разного диаметра Hi-Light и отличается компактными размерами. Зоны нагрева расположены на стеклокерамической панели, которая отличается стойкостью к различным неблагоприятным воздействиям и практичностью в уходе. Управление интенсивностью нагрева, установка определенного времени работы и блокировка панели осуществляются сенсорными отзывчивыми кнопками. Для повышения безопасности в MAUNFELD CVCE292BK реализованы индикаторы остаточного тепла и технология защитного отключения.
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Электрическая варочная поверхность MAUNFELD CVCE292BK оснащена двумя круглыми конфорками разного диаметра Hi-Light и отличается компактными размерами. Зоны нагрева расположены на стеклокерамической панели, которая отличается стойкостью к различным неблагоприятным воздействиям и практичностью в уходе. Управление интенсивностью нагрева, установка определенного времени работы и блокировка панели осуществляются сенсорными отзывчивыми кнопками. Для повышения безопасности в MAUNFELD CVCE292BK реализованы индикаторы остаточного тепла и технология защитного отключения.
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, сенсорные, белые
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, сенсорные, белые
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