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Электрическая варочная панель Maunfeld CVCE292BK черная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Электрическая варочная панель Maunfeld CVCE292BK черная

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Варочная поверхность Maunfeld CVCE292BK черный - фото 1
Варочная поверхность Maunfeld CVCE292BK черный - фото 2
Варочная поверхность Maunfeld CVCE292BK черный - фото 3
Варочная поверхность Maunfeld CVCE292BK черный - фото 4
Варочная поверхность Maunfeld CVCE292BK черный - фото 5
Варочная поверхность Maunfeld CVCE292BK черный - фото 6
Варочная поверхность Maunfeld CVCE292BK черный - фото 7
Варочная поверхность Maunfeld CVCE292BK черный - фото 8
Варочная поверхность Maunfeld CVCE292BK черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Варочная панель
  • Варочная поверхность Maunfeld CVCE292BK черный - фото 1
  • Варочная поверхность Maunfeld CVCE292BK черный - фото 2
  • Варочная поверхность Maunfeld CVCE292BK черный - фото 3
  • Варочная поверхность Maunfeld CVCE292BK черный - фото 4
  • Варочная поверхность Maunfeld CVCE292BK черный - фото 5
  • Варочная поверхность Maunfeld CVCE292BK черный - фото 6
  • Варочная поверхность Maunfeld CVCE292BK черный - фото 7
  • Варочная поверхность Maunfeld CVCE292BK черный - фото 8
  • Варочная поверхность Maunfeld CVCE292BK черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 577452
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Характеристики

Бренд
Maunfeld
Тип товара
Варочная панель
Размеры в упаковке, см
60х40х15
Вес, кг.
8.8

Описание товара Электрическая варочная панель Maunfeld CVCE292BK черная

Электрическая варочная поверхность MAUNFELD CVCE292BK оснащена двумя круглыми конфорками разного диаметра Hi-Light и отличается компактными размерами. Зоны нагрева расположены на стеклокерамической панели, которая отличается стойкостью к различным неблагоприятным воздействиям и практичностью в уходе. Управление интенсивностью нагрева, установка определенного времени работы и блокировка панели осуществляются сенсорными отзывчивыми кнопками. Для повышения безопасности в MAUNFELD CVCE292BK реализованы индикаторы остаточного тепла и технология защитного отключения.

Отзывы о товаре Электрическая варочная панель Maunfeld CVCE292BK черная




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Характеристики
Бренд
Maunfeld
Тип товара
Варочная панель
Описание
Электрическая варочная поверхность MAUNFELD CVCE292BK оснащена двумя круглыми конфорками разного диаметра Hi-Light и отличается компактными размерами. Зоны нагрева расположены на стеклокерамической панели, которая отличается стойкостью к различным неблагоприятным воздействиям и практичностью в уходе. Управление интенсивностью нагрева, установка определенного времени работы и блокировка панели осуществляются сенсорными отзывчивыми кнопками. Для повышения безопасности в MAUNFELD CVCE292BK реализованы индикаторы остаточного тепла и технология защитного отключения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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