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Соковыжималка Zigmund & Shtain EJ-751 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Соковыжималка Zigmund & Shtain EJ-751

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Соковыжималка Zigmund &amp; Shtain EJ-751 - фото 1
Соковыжималка Zigmund &amp; Shtain EJ-751 - фото 2
Соковыжималка Zigmund &amp; Shtain EJ-751 - фото 3
Соковыжималка Zigmund &amp; Shtain EJ-751 - фото 4
Соковыжималка Zigmund &amp; Shtain EJ-751 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Соковыжималки
Тип соковыжималки
центробежная
Материал корпуса
металл, пластик
Мощность, Вт
1000
Цвет
черный
Объем емкости для сока, л
0.9
Число скоростей
2
  • Соковыжималка Zigmund &amp; Shtain EJ-751 - фото 1
  • Соковыжималка Zigmund &amp; Shtain EJ-751 - фото 2
  • Соковыжималка Zigmund &amp; Shtain EJ-751 - фото 3
  • Соковыжималка Zigmund &amp; Shtain EJ-751 - фото 4
  • Соковыжималка Zigmund &amp; Shtain EJ-751 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 790 руб. 
Начислим 77 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 465351
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Соковыжималка Zigmund & Shtain EJ-751
4 790 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Zigmund & Shtain
Тип товара
Соковыжималки
Тип соковыжималки
центробежная
Материал корпуса
металл, пластик
Мощность, Вт
1000
Цвет
черный
Система прямой подачи сока
Да
Объем емкости для сока, л
0.9
Количество температурных режимов
нет
Реверс
нет
Управление
механическое
Число скоростей
2
Габариты (ШхВхГ)
39.2x32.2x20.9 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х24х23
Вес, кг.
3.35

Описание товара Соковыжималка Zigmund & Shtain EJ-751

Соковыжималка Zigmund Shtain EJ-751 — это популярная модель, известная своей эффективностью и функциональностью. Она предназначена для отжима сока из различных фруктов и овощей. Соковыжималка с двумя скоростями для обработки твердых и мягких продуктов. Не требует предварительной нарезки. Корпус и фильтр сделаны из нержавеющей стали, устойчивой к коррозии. Материал легко очищается от любых загрязнений.

Отзывы о товаре Соковыжималка Zigmund & Shtain EJ-751




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Характеристики
Бренд
Zigmund & Shtain
Тип товара
Соковыжималки
Тип соковыжималки
центробежная
Материал корпуса
металл, пластик
Мощность, Вт
1000
Цвет
черный
Система прямой подачи сока
Да
Объем емкости для сока, л
0.9
Количество температурных режимов
нет
Реверс
нет
Управление
механическое
Число скоростей
2
Развернуть
Габариты (ШхВхГ)
39.2x32.2x20.9 см
Страна производитель
Китай
Описание
Соковыжималка Zigmund Shtain EJ-751 — это популярная модель, известная своей эффективностью и функциональностью. Она предназначена для отжима сока из различных фруктов и овощей. Соковыжималка с двумя скоростями для обработки твердых и мягких продуктов. Не требует предварительной нарезки. Корпус и фильтр сделаны из нержавеющей стали, устойчивой к коррозии. Материал легко очищается от любых загрязнений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Соковыжималка Zigmund & Shtain EJ-751 - этот товар вы можете купить по цене 4790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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