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Сетевая карта Intel X710-DA4 (EX710DA4G1P5 944041) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевая карта Intel X710-DA4 (EX710DA4G1P5 944041)

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 850 руб. 
Начислим 478 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 407671
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Сетевая карта Intel X710-DA4 (EX710DA4G1P5 944041)
29 850 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Intel
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х1
Вес, г.
180

Описание товара Сетевая карта Intel X710-DA4 (EX710DA4G1P5 944041)

Сетевая карта Intel X710-DA4 (EX710DA4G1P5 944041)

Отзывы о товаре Сетевая карта Intel X710-DA4 (EX710DA4G1P5 944041)




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Характеристики
Бренд
Intel
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевая карта Intel X710-DA4 (EX710DA4G1P5 944041)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевая карта Intel X710-DA4 (EX710DA4G1P5 944041) – стоимость товара 29850 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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