Картридж струйный Epson T6923 (C13T692300)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Epson
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 389781
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
SC-T5200 MFP PS, SC-T5200 MFP HDD, SC-T7000 POS, SC-T5000 POS, SC-T3000 POS, SC-T7200D PS, SC-T7200D, SC-T7200, SC-T5200D PS, SC-T5200D, SC-T3000, SC-T5200, SC-T3200, SC-T7000, SC-T5000, SC-T5200D MFP PS
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Epson
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х15х10
Вес, г.
400
Описание товара Картридж струйный Epson T6923 (C13T692300)
Картридж струйный Epson T6923 является сменяемой деталью, в которой содержится емкость с пурпурными чернилами. Эта модель гарантирует качественное перенесение на бумагу чернил, не допуская их смазывания. Картридж содержит чернила пурпурного цвета. Оригинальный картридж Epson T6923 совместим с большинством струйных принтеров Epson SureColor. Это такие принтеры: SC-T5000, SC-T7000, SC-T3200, SC-T5200, SC-T3000. Преимущество данной модели в том, что ее ресурс составляет 450 страниц. Картридж понравится владельцам струйных принтеров.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
SC-T5200 MFP PS, SC-T5200 MFP HDD, SC-T7000 POS, SC-T5000 POS, SC-T3000 POS, SC-T7200D PS, SC-T7200D, SC-T7200, SC-T5200D PS, SC-T5200D, SC-T3000, SC-T5200, SC-T3200, SC-T7000, SC-T5000, SC-T5200D MFP PS
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Epson
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Картридж струйный Epson T6923 является сменяемой деталью, в которой содержится емкость с пурпурными чернилами. Эта модель гарантирует качественное перенесение на бумагу чернил, не допуская их смазывания. Картридж содержит чернила пурпурного цвета. Оригинальный картридж Epson T6923 совместим с большинством струйных принтеров Epson SureColor. Это такие принтеры: SC-T5000, SC-T7000, SC-T3200, SC-T5200, SC-T3000. Преимущество данной модели в том, что ее ресурс составляет 450 страниц. Картридж понравится владельцам струйных принтеров.
Смотрите также: DVD диски, Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
Смотрите также: DVD диски, Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
Картридж струйный Epson T6923 (C13T692300) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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