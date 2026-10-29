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Пассатижи Knipex KN-0302180 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пассатижи Knipex KN-0302180

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Пассатижи Knipex KN-0302180 - фото 2
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Пассатижи Knipex KN-0302180 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пассатижи
  • Пассатижи Knipex KN-0302180 - фото 1
  • Пассатижи Knipex KN-0302180 - фото 2
  • Пассатижи Knipex KN-0302180 - фото 3
  • Пассатижи Knipex KN-0302180 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 580 руб. 
Начислим 42 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 348988
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Пассатижи Knipex KN-0302180
2 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Knipex
Тип товара
Пассатижи
Размеры в упаковке, см
19х6х3
Вес, г.
260

Описание товара Пассатижи Knipex KN-0302180

Пассатижи KNIPEX KN-0302180 - универсальный инструмент для выполнения различных работ например, захвата и удержания различных материалов, разрезания проволоки, проводов и других работ. Захватные губки пассатижей имеют специальные зубцы для более надежного удержания плоских и круглых деталей. Вес инструмента составляет 0.254 кг, что снижает энергоемкость работы.



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Отзывы о товаре Пассатижи Knipex KN-0302180




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Характеристики
Бренд
Knipex
Тип товара
Пассатижи
Описание
Пассатижи KNIPEX KN-0302180 - универсальный инструмент для выполнения различных работ например, захвата и удержания различных материалов, разрезания проволоки, проводов и других работ. Захватные губки пассатижей имеют специальные зубцы для более надежного удержания плоских и круглых деталей. Вес инструмента составляет 0.254 кг, что снижает энергоемкость работы.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков, диэлектрические, 160 мм, 180 мм, 200 мм, немецкие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пассатижи Knipex KN-0302180 - по цене 2580 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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