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Принтер лазерный HP LaserJet Enterprise M507x (1PV88A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Принтер лазерный HP LaserJet Enterprise M507x (1PV88A)

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Принтер лазерный HP LaserJet Enterprise M507x (1PV88A) - фото 1
Принтер лазерный HP LaserJet Enterprise M507x (1PV88A) - фото 2
Принтер лазерный HP LaserJet Enterprise M507x (1PV88A) - фото 3
Принтер лазерный HP LaserJet Enterprise M507x (1PV88A) - фото 4
Принтер лазерный HP LaserJet Enterprise M507x (1PV88A) - фото 5
Принтер лазерный HP LaserJet Enterprise M507x (1PV88A) - фото 6
Принтер лазерный HP LaserJet Enterprise M507x (1PV88A) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лазерные принтеры
  • Принтер лазерный HP LaserJet Enterprise M507x (1PV88A) - фото 1
  • Принтер лазерный HP LaserJet Enterprise M507x (1PV88A) - фото 2
  • Принтер лазерный HP LaserJet Enterprise M507x (1PV88A) - фото 3
  • Принтер лазерный HP LaserJet Enterprise M507x (1PV88A) - фото 4
  • Принтер лазерный HP LaserJet Enterprise M507x (1PV88A) - фото 5
  • Принтер лазерный HP LaserJet Enterprise M507x (1PV88A) - фото 6
  • Принтер лазерный HP LaserJet Enterprise M507x (1PV88A) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
77 500 руб. 
Начислим 1240 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 316418
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Принтер лазерный HP LaserJet Enterprise M507x (1PV88A)
77 500 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Лазерные принтеры
Размеры в упаковке, см
68х56х46
Вес, кг.
22.6

Описание товара Принтер лазерный HP LaserJet Enterprise M507x (1PV88A)

Принтер HP LaserJet Enterprise M507x (1PV88A) — разработанный для безопасного и эффективного обслуживания бизнеса и позволяющий экономить энергию при использовании черного тонера HP EcoSmart Black. Это принтер, отвечающий требованиям вашего растущего бизнеса, на который можно полностью положиться. Идеальное решение для крупных и средних предприятий, которым требуется надежное, высокопроизводительное и компактное черно-белое МФУ с низким энергопотреблением. Правильное ведение бизнеса подразумевает хорошее управление ресурсами. Новое устройство HP LaserJet отличается большей экономичностью и энергоэффективностью по сравнению с предшествующими моделями, в том числе за счет использования картриджей HP JetIntelligence. HP, как и Вы, стремится поддерживать развитие Вашего бизнеса. Любой бизнес высоко оценивает устройства и решения, помогающие решать проблемы. Получите больше контроля с надежной системой управления и решение, соответствующее требованиям современного бизнеса. Удобные в использовании функции, быстрая печать и простые возможности печати с мобильных устройств помогут вам поддерживать высокий темп работы в этом стремительном мире современного бизнеса. Принтеры HP оснащаются надежными функциями безопасности, которые осуществляют непрерывный мониторинг, постоянно выявляют и останавливают угрозы, а также адаптируются к новым видам атак. Принтеры HP способны автоматически восстанавливаться после атак без вмешательства ИТ-персонала. USB-кабель в комплект не входит, приобретается отдельно. Обычный картридж входит в комплект поставки.

Отзывы о товаре Принтер лазерный HP LaserJet Enterprise M507x (1PV88A)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Лазерные принтеры
Описание
Принтер HP LaserJet Enterprise M507x (1PV88A) — разработанный для безопасного и эффективного обслуживания бизнеса и позволяющий экономить энергию при использовании черного тонера HP EcoSmart Black. Это принтер, отвечающий требованиям вашего растущего бизнеса, на который можно полностью положиться. Идеальное решение для крупных и средних предприятий, которым требуется надежное, высокопроизводительное и компактное черно-белое МФУ с низким энергопотреблением. Правильное ведение бизнеса подразумевает хорошее управление ресурсами. Новое устройство HP LaserJet отличается большей экономичностью и энергоэффективностью по сравнению с предшествующими моделями, в том числе за счет использования картриджей HP JetIntelligence. HP, как и Вы, стремится поддерживать развитие Вашего бизнеса. Любой бизнес высоко оценивает устройства и решения, помогающие решать проблемы. Получите больше контроля с надежной системой управления и решение, соответствующее требованиям современного бизнеса. Удобные в использовании функции, быстрая печать и простые возможности печати с мобильных устройств помогут вам поддерживать высокий темп работы в этом стремительном мире современного бизнеса. Принтеры HP оснащаются надежными функциями безопасности, которые осуществляют непрерывный мониторинг, постоянно выявляют и останавливают угрозы, а также адаптируются к новым видам атак. Принтеры HP способны автоматически восстанавливаться после атак без вмешательства ИТ-персонала. USB-кабель в комплект не входит, приобретается отдельно. Обычный картридж входит в комплект поставки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Принтер лазерный HP LaserJet Enterprise M507x (1PV88A) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 77500 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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