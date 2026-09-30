Top.Mail.Ru
FM-трансмиттер ACV FMT-112 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

FM-трансмиттер ACV FMT-112

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
FM-трансмиттер ACV FMT-112
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Трансмиттер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 307040
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ACV
Тип товара
Трансмиттер
Размеры в упаковке, см
10х10х2
Вес, г.
100

Описание товара FM-трансмиттер ACV FMT-112

Универсальный и удобный трансмиттер, который значительно расширит возможности Вашей автомагнитолы и станет альтернативой ее замены при недостаточном функционале. Это устройство передает цифровую информацию с носителей Micro SD и USB на магнитолу в режиме диапазона FM, поддерживает файлы MP3. Подключается через прикуриватель и работает от бортовой сети.

Отзывы о товаре FM-трансмиттер ACV FMT-112




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ACV
Тип товара
Трансмиттер
Описание
Универсальный и удобный трансмиттер, который значительно расширит возможности Вашей автомагнитолы и станет альтернативой ее замены при недостаточном функционале. Это устройство передает цифровую информацию с носителей Micro SD и USB на магнитолу в режиме диапазона FM, поддерживает файлы MP3. Подключается через прикуриватель и работает от бортовой сети.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


FM-трансмиттер ACV FMT-112 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...