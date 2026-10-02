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Лазерный принтер HP LaserJet pro M404dn купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лазерный принтер HP LaserJet pro M404dn

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Лазерный принтер HP LaserJet pro M404dn - фото 1
Лазерный принтер HP LaserJet pro M404dn - фото 2
Лазерный принтер HP LaserJet pro M404dn - фото 3
Лазерный принтер HP LaserJet pro M404dn - фото 4
Лазерный принтер HP LaserJet pro M404dn - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Принтеры лазерные
  • Лазерный принтер HP LaserJet pro M404dn - фото 1
  • Лазерный принтер HP LaserJet pro M404dn - фото 2
  • Лазерный принтер HP LaserJet pro M404dn - фото 3
  • Лазерный принтер HP LaserJet pro M404dn - фото 4
  • Лазерный принтер HP LaserJet pro M404dn - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 930 руб. 
Начислим 543 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 269148
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Лазерный принтер HP LaserJet pro M404dn
33 930 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Принтеры лазерные
Размеры в упаковке, см
46х44х27
Вес, кг.
12.6

Описание товара Лазерный принтер HP LaserJet pro M404dn

Принтер HP LaserJet Pro M404 позволяет вам сосредоточиться на важнейших задачах для развитии бизнеса Принтер с поддержкой динамической безопасности. Предназначен для использования только с картриджами, оснащенными оригинальной микросхемой HP.

Отзывы о товаре Лазерный принтер HP LaserJet pro M404dn




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Принтеры лазерные
Описание
Принтер HP LaserJet Pro M404 позволяет вам сосредоточиться на важнейших задачах для развитии бизнеса Принтер с поддержкой динамической безопасности. Предназначен для использования только с картриджами, оснащенными оригинальной микросхемой HP.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лазерный принтер HP LaserJet pro M404dn - по цене 33930 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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