Дрель ударная аккумуляторная Makita DHP458RFE
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Характеристики
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 370 руб.
В наличии
Код товара: 264699
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
24 370 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
50х37х14
Вес, кг.
10
Описание товара Дрель ударная аккумуляторная Makita DHP458RFE
Makita DHP458RFE - аккумуляторная дрель-шуруповерт из серии LXT(литий-ионные инновационные технологии). Новейшая разработка - бесщеточный мотор BL-Motor. Технология XPT - дополнительная защита от пыли и брызг.
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Makita DHP458RFE - аккумуляторная дрель-шуруповерт из серии LXT(литий-ионные инновационные технологии). Новейшая разработка - бесщеточный мотор BL-Motor. Технология XPT - дополнительная защита от пыли и брызг.
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Дрель ударная аккумуляторная Makita DHP458RFE - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 24370 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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