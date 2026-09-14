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Дрель-шуруповерт Metabo BS 18 L BL Set 18Вт аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (613155710) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дрель-шуруповерт Metabo BS 18 L BL Set 18Вт аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (613155710)

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Дрель-шуруповерт Metabo BS 18 L BL Set 18Вт аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (613155710) - фото 1
Дрель-шуруповерт Metabo BS 18 L BL Set 18Вт аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (613155710) - фото 2
Дрель-шуруповерт Metabo BS 18 L BL Set 18Вт аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (613155710) - фото 3
Дрель-шуруповерт Metabo BS 18 L BL Set 18Вт аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (613155710) - фото 4
Дрель-шуруповерт Metabo BS 18 L BL Set 18Вт аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (613155710) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дрель-шуруповерт аккумуляторная
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
40
Макс. диаметр сверления металла
13
  • Дрель-шуруповерт Metabo BS 18 L BL Set 18Вт аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (613155710) - фото 1
  • Дрель-шуруповерт Metabo BS 18 L BL Set 18Вт аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (613155710) - фото 2
  • Дрель-шуруповерт Metabo BS 18 L BL Set 18Вт аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (613155710) - фото 3
  • Дрель-шуруповерт Metabo BS 18 L BL Set 18Вт аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (613155710) - фото 4
  • Дрель-шуруповерт Metabo BS 18 L BL Set 18Вт аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (613155710) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727672
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Характеристики

Бренд
metabo
Тип товара
Дрель-шуруповерт аккумуляторная
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
Аккумуляторная дрель-шуруповерт; Аккумуляторные блоки LiPOWER (18 В / 2.0 Аh), 2 шт.; Зарядное устройство SC 30; Быстрозажимной сверлильный патрон; Крючок для ношения на ремне и отделение для насадок; Гарантийный талон; Инструкция по эксплуатации; кейс
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
13
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
65
Макс. диаметр сверления дерева
40
Макс. диаметр сверления металла
13
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора, А*ч
2
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х16
Вес, кг.
5.41

Описание товара Дрель-шуруповерт Metabo BS 18 L BL Set 18Вт аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (613155710)

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo представляет собой высокоэффективный инструмент, который идеально подходит для выполнения разнообразных задач. С мощностью 18 Вт и современным бесщеточным двигателем, этот инструмент обеспечивает надежную и долгосрочную работу. Metabo имеет компактные размеры: высота 30 см, длина 40 см и ширина 16 см, что делает его удобным для использования в разного рода условиях, в том числе в ограниченных пространствах. Дрель-шуруповерт оснащена 2 рабочими скоростями, что позволяет адаптировать скорость работы в зависимости от материала и типа выполняемой задачи. Максимальный диаметр сверления в древесине достигает 40 мм, а в металле — 13 мм, что дает возможность работать с широким спектром материалов. Быстрозажимной патрон упрощает процесс смены насадок, а функция блокировки шпинделя обеспечивает дополнительную безопасность при замене оснащения. Особенностью этой модели является наличие точечной подсветки, которая позволяет эффективно работать даже в условиях недостаточной освещенности. Для удобства транспортировки и хранения дрель-шуруповерт поставляется в компактном кейсе. Этот инструмент от бренда Metabo — идеальный выбор как для профессионалов, так и для любителей, стремящихся к точности и качеству в каждой детали.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные

Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт Metabo BS 18 L BL Set 18Вт аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (613155710)




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Характеристики
Бренд
metabo
Тип товара
Дрель-шуруповерт аккумуляторная
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
Аккумуляторная дрель-шуруповерт; Аккумуляторные блоки LiPOWER (18 В / 2.0 Аh), 2 шт.; Зарядное устройство SC 30; Быстрозажимной сверлильный патрон; Крючок для ношения на ремне и отделение для насадок; Гарантийный талон; Инструкция по эксплуатации; кейс
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
13
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
65
Развернуть
Макс. диаметр сверления дерева
40
Макс. диаметр сверления металла
13
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора, А*ч
2
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo представляет собой высокоэффективный инструмент, который идеально подходит для выполнения разнообразных задач. С мощностью 18 Вт и современным бесщеточным двигателем, этот инструмент обеспечивает надежную и долгосрочную работу. Metabo имеет компактные размеры: высота 30 см, длина 40 см и ширина 16 см, что делает его удобным для использования в разного рода условиях, в том числе в ограниченных пространствах. Дрель-шуруповерт оснащена 2 рабочими скоростями, что позволяет адаптировать скорость работы в зависимости от материала и типа выполняемой задачи. Максимальный диаметр сверления в древесине достигает 40 мм, а в металле — 13 мм, что дает возможность работать с широким спектром материалов. Быстрозажимной патрон упрощает процесс смены насадок, а функция блокировки шпинделя обеспечивает дополнительную безопасность при замене оснащения. Особенностью этой модели является наличие точечной подсветки, которая позволяет эффективно работать даже в условиях недостаточной освещенности. Для удобства транспортировки и хранения дрель-шуруповерт поставляется в компактном кейсе. Этот инструмент от бренда Metabo — идеальный выбор как для профессионалов, так и для любителей, стремящихся к точности и качеству в каждой детали.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные
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Отзывы


Дрель-шуруповерт Metabo BS 18 L BL Set 18Вт аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (613155710) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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