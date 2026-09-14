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Характеристики
Тип товара
Дрель-шуруповерт аккумуляторная
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
40
Макс. диаметр сверления металла
13
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727672
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Аккумуляторная дрель-шуруповерт; Аккумуляторные блоки LiPOWER (18 В / 2.0 Аh), 2 шт.; Зарядное устройство SC 30; Быстрозажимной сверлильный патрон; Крючок для ношения на ремне и отделение для насадок; Гарантийный талон; Инструкция по эксплуатации; кейс
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
13
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
65
Макс. диаметр сверления дерева
40
Макс. диаметр сверления металла
13
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора, А*ч
2
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х16
Вес, кг.
5.41
Описание товара Дрель-шуруповерт Metabo BS 18 L BL Set 18Вт аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (613155710)
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo представляет собой высокоэффективный инструмент, который идеально подходит для выполнения разнообразных задач. С мощностью 18 Вт и современным бесщеточным двигателем, этот инструмент обеспечивает надежную и долгосрочную работу.
Metabo имеет компактные размеры: высота 30 см, длина 40 см и ширина 16 см, что делает его удобным для использования в разного рода условиях, в том числе в ограниченных пространствах. Дрель-шуруповерт оснащена 2 рабочими скоростями, что позволяет адаптировать скорость работы в зависимости от материала и типа выполняемой задачи.
Максимальный диаметр сверления в древесине достигает 40 мм, а в металле — 13 мм, что дает возможность работать с широким спектром материалов. Быстрозажимной патрон упрощает процесс смены насадок, а функция блокировки шпинделя обеспечивает дополнительную безопасность при замене оснащения.
Особенностью этой модели является наличие точечной подсветки, которая позволяет эффективно работать даже в условиях недостаточной освещенности. Для удобства транспортировки и хранения дрель-шуруповерт поставляется в компактном кейсе.
Этот инструмент от бренда Metabo — идеальный выбор как для профессионалов, так и для любителей, стремящихся к точности и качеству в каждой детали.
Аккумуляторная дрель-шуруповерт; Аккумуляторные блоки LiPOWER (18 В / 2.0 Аh), 2 шт.; Зарядное устройство SC 30; Быстрозажимной сверлильный патрон; Крючок для ношения на ремне и отделение для насадок; Гарантийный талон; Инструкция по эксплуатации; кейс
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
13
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
65
Развернуть
Макс. диаметр сверления дерева
40
Макс. диаметр сверления металла
13
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора, А*ч
2
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo представляет собой высокоэффективный инструмент, который идеально подходит для выполнения разнообразных задач. С мощностью 18 Вт и современным бесщеточным двигателем, этот инструмент обеспечивает надежную и долгосрочную работу.
Metabo имеет компактные размеры: высота 30 см, длина 40 см и ширина 16 см, что делает его удобным для использования в разного рода условиях, в том числе в ограниченных пространствах. Дрель-шуруповерт оснащена 2 рабочими скоростями, что позволяет адаптировать скорость работы в зависимости от материала и типа выполняемой задачи.
Максимальный диаметр сверления в древесине достигает 40 мм, а в металле — 13 мм, что дает возможность работать с широким спектром материалов. Быстрозажимной патрон упрощает процесс смены насадок, а функция блокировки шпинделя обеспечивает дополнительную безопасность при замене оснащения.
Особенностью этой модели является наличие точечной подсветки, которая позволяет эффективно работать даже в условиях недостаточной освещенности. Для удобства транспортировки и хранения дрель-шуруповерт поставляется в компактном кейсе.
Этот инструмент от бренда Metabo — идеальный выбор как для профессионалов, так и для любителей, стремящихся к точности и качеству в каждой детали.
Дрель-шуруповерт Metabo BS 18 L BL Set 18Вт аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (613155710) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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