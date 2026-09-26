Аккумулятор Godox WB26 для AD600Pro
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Характеристики
Тип товара
Аккумулятор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%22 090 руб. 29 880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 231736
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аккумулятор
Комплектация
аккумулятор, документация, упаковка
Особенности
емкость 2600 mAh
Совместимые камеры
AD600Pro
Тип вспышки
студийная
Тип элементов питания
Li-Ion
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х11х6
Вес, г.
600
Описание товара Аккумулятор Godox WB26 для AD600Pro
Дополнительный сменный аккумулятор Godox WB26 для питания вспышки Godox AD600Pro. Перезаряжаемая литий-ионная аккумуляторная батарея WB26 обеспечивает до 360 импульсов на полной мощности и имеет время перезарядки 0,01-0,9 с. Аккумулятор Godox WB26 (28,8 В / 2600 мАч) взаимозаменяем с литий-ионным аккумулятором Godox WB26А (29,6 В / 2500 мАч).
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Аккумулятор
Комплектация
аккумулятор, документация, упаковка
Особенности
емкость 2600 mAh
Совместимые камеры
AD600Pro
Тип вспышки
студийная
Тип элементов питания
Li-Ion
Страна производитель
Китай
Дополнительный сменный аккумулятор Godox WB26 для питания вспышки Godox AD600Pro. Перезаряжаемая литий-ионная аккумуляторная батарея WB26 обеспечивает до 360 импульсов на полной мощности и имеет время перезарядки 0,01-0,9 с. Аккумулятор Godox WB26 (28,8 В / 2600 мАч) взаимозаменяем с литий-ионным аккумулятором Godox WB26А (29,6 В / 2500 мАч).
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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