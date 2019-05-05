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Миксер Kitfort KT-1308-3 черный

(4)
Артикул: 104596
Ручной отпариватель в подарок при покупке техники Kitfort!
  • Миксер Kitfort КТ-1308-3 черный - фото 1
  • Миксер Kitfort КТ-1308-3 черный - фото 2
  • Миксер Kitfort KT-1308-3 черный - фото 3
  • Миксер Kitfort KT-1308-3 черный - фото 4
Миксер Kitfort КТ-1308-3 черный - фото 1
Миксер Kitfort КТ-1308-3 черный - фото 2
Миксер Kitfort KT-1308-3 черный - фото 3
Миксер Kitfort KT-1308-3 черный - фото 4
7 290 руб. 
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+ 158 КэтКоинов
Артикул: 104596
В наличии
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Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендKitfort
Тип товараМиксеры
Цветчерный
Типстационарный
Мощность, Вт600
Материал корпусапластик
Материал чашиметалл
Вращение чашинет
Объем чаши, л4,2
Число скоростей6
Турборежимнет
Импульсный режиместь
Измельчительнет
Количество насадок3 шт
Насадкинасадка для взбивания, насадка для смешивания, насадка для замеса теста
Функции и особенностицифровой LCD дисплей, таймер, автоматический режим
Длина сетевого шнура1,2 м
Вес, кг4,2
Размеры (ВхШхГ), см38х22х29
Планетарный стационарный миксер Kitfort КТ-1308 поможет вам смешать ингредиенты, взбить яичный белок или сливки, приготовить картофельное пюре, соус, крем, мусс, замесить тесто как жидкое, для блинов, так и густое, для мантов и пельменей, а также многое другое.


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Рейтинг: 5 на основе 4 отзывов
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05.05.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
За эти деньги всё хорошо.
Можно купить миксер дороже, тогда всё будет еще лучше, НО если сравнивать с моделями в данной ценовой категории, этот миксер победитель, потому что есть Таймер.
Завела на 9 минут, он всё взбил, выключился, ты спокойно занимаешься своими делами. Почему в других моделях не сделать такую важную вещь, вообще не понимаю.

Недостатки:
1 яйцо не взбивает (но это было написано в инструкции, я была к этому готова)
других нареканий нет

Комментарий:
Соотношение цена-качество идеальное.


27.01.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Удобный в использовании, красивый, мощный, есть таймер, защита от перегрева.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Отлично справляется с приготовлением любого вида теста. Готовила с его помощью бисквитное, дрожжевое, пельменное тесто. Результат полностью устроил.


27.01.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Хороший миксер. Раньше пользовалась ручным, решила купить такой, стационарный. Преимущества налицо, не надо стоять над чашей и держать его в руках. Включил, можно заняться чем то еще. Модель выбирала в основном по внешнему виду. Еще немалую роль сыграла цена. Он недорогой ,симпатично смотрится на кухне и может всё что мне нужно. Проблем в использовании не было, хотя первое время практически не дня он у меня не стоял без работы. Сейчас использую пореже, но всё равно регулярно. Не подводит, рада покупке.


27.01.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Вообще данная продукция пришлась по душе необычным дизайном и доступной ценой. Теперь собираю коллекцию техники kitfort и не перестаю восхищаться. Качество отличное , удобство и простота в использовании , прекрасные консультанты горячей линии . Давно мечтала о планетарном миксере и остановила свой выбор на уже знакомой и любимой фирме ! С выбором не ошиблась , все нравится , различные скорости , удобная чаша , наличие разных насадок . Стильный и нужный прибор

Недостатки:
Единственный недостаток в том, что в наличии в магазинах Тюмени практически отсутсвует техника kitfort , поэтому приходится ждать )) но ожидание того стоит

Комментарий:
Никакого постороннего запаха, красивый( как с картинки) не шумный, множество скоростей и простота в использовании

Самовывоз невозможен
Миксер Kitfort KT-1308-3 черный - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 7290 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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