Беговелы детские

Детский беговел - тренажер и транспорт — два подарка в одном

В мире детских игрушек и техники появилась яркая новинка — велосипед без педалей для малышей. Из-за объединения функций разных видов колесного транспорта это уникальное устройство получило несколько названий. Его часто называют беговелом, велобегом, велобаласиром, велокатом или ранбайком. На российском рынке это чудо с колесами было представлено совсем недавно, тогда как в США, Японии и странах Европы беспедальник продается с 1997 года.

Устройство тренирует малышей физически и готовит к освоению более сложного транспорта — двухколесного велосипеда с педалями и колесами. Если вы хотите сделать незабываемый подарок своему ребенку, советуем купить детский беговел. Удобный и легкий ранбайк откроет перед вашим малышом двери в мир скорости и путешествий.

Детский велосипед без педалей (беговел). Как он устроен?

Если посмотреть на фото, беговел напоминает обычный детский велосипед, только без педалей. Чтобы передвигаться на этом виде транспорта, ребенку придется приложить некоторые усилия. Кататься он может, отталкиваясь ногами от земли.

Состоит детский велосипед-беговел из рамы, колес, сиденья и двуручного руля. Некоторые модели могут быть оснащены ручным тормозом или съемной платформой для ног. Управление ранбайком осуществляется с помощью руля. Количество колес варьируется в пределах двух-четырех.

Несмотря на то, что производители выпускают разные модели беговелов, все изделия объединяют несколько основных характеристик:

допустимый уровень нагрузки — не более 75 кг;

высота руля не превышает 60 см;

предел регулировки сидений — 29-47 см.

Велокаты для детей — веселый и полезный досуг

Надежный и простой в эксплуатации велокат купить стоит хотя бы ради того, чтобы малыш с детства приучался к активному образу жизни. С наступлением тепла его можно использовать для прогулок в парке и во дворе.

Не стоит переживать по поводу того, что у ребенка не получится пользоваться беговелом. С того момента как он впервые сядет за руль ранбайка и когда станет заядлым маленьким гонщиком, пройдет совсем немного времени. Через несколько поездок малыш полностью освоит детский транспорт, научится держать равновесие во время езды.

На первый взгляд, велобег для детей кажется примитивной конструкцией, но это впечатление обманчиво. Чтобы легко и быстро кататься на беспедальном транспорте, маленькому гонщику сначала придется немало постараться. Если вы поддержите ребенка и поможете ему освоить беговел, первые результаты будут заметны после первых двух-трех тренировок.

Какую пользу представляет беговел для здоровья малыша?

Во-первых, поездки на велокате укрепляют мышцы ног и положительно сказываются на работе вестибулярного аппарата.

Во-вторых, ребенок будет весело проводить свободное время. Как известно, хорошее настроение в сочетании с активным отдыхом — залог гармоничного развития ребенка.

Можно ли заменить беговел трехколесным велосипедом?

Обычный трехколесный велосипед не обладает характеристиками, присущими велобегу, и он не предназначен для обучения ребенка самостоятельному катанию. Кроме того, трехколесник тяжелее ранбайка. Немало неудобств доставит ребенку более высокое по сравнению с сиденьем беговела седло. Обучающих свойств у простого детского велосипеда не прибавится даже после снятия педалей и цепной трансмиссии.

Какими преимуществами обладают детские беговелы?

Так как конструкция отличается небольшими габаритами и весом, ребенок сможет самостоятельно переносить велокат;

Разработчики уделяют большое внимание устойчивости конструкции. Во время поездки малыш хорошо ощущает опору и не опасается падений, как это бывает с обычными детскими велосипедами;

Для того чтобы кататься на велокате помощь родителей не требуется, в результате ребенок постепенно приучается к самостоятельности. В то же время, если ребенок начинает кататься на беговеле, необходимо, чтобы во время тренировок он находился под присмотром взрослых.

Как выбрать подходящую модель беговела?

Среди многообразия брендов и видов беспедальных велосипедов трудно не растеряться и сделать неправильный выбор, поэтому совершать покупку следует, опираясь на категорию и функциональное назначение детского транспорта.

Беговелы «каталки». Изделия отличаются высокой степенью устойчивости. Транспорт предназначен больше для развлечений, чем для активных поездок;

Велобалансиры. Двухколесная беспедальная модель идеально подходит для подготовки к освоению двухколесного детского велосипеда;

Трансформеры. Благодаря дополнительному функционалу транспорт можно использовать не только в качестве беговела, но и самоката;

Беговелы «снегокаты». Модель оснащена широкими полозьями, позволяющими использовать технику для катания на снегу.

Где купить беговел?

Преподнесенный в качестве подарка велокат обязательно вызовет восторг у ребенка. Главное, чтобы транспорт соответствовал возрасту и весу ребенка. В интернет-магазине «КотоФото» вы можете недорого купить детские беговелы. Цены, характеристики, фотографии и описания продукции вы найдете в каталоге нашего сайта. Специально для наших дорогих покупателей мы собрали популярные и доступные по цене модели беговелов. Если у вас возникли вопросы по поводу вариантов оплаты и доставки - выбрать подходящий вариант вам помогут консультанты интернет-магазина.

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