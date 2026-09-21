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Блендер погружной Rondell RDE-1301 1200Вт серебристый купить с доставкой в Москве
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Блендер погружной Rondell RDE-1301 1200Вт серебристый

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Блендер погружной Rondell RDE-1301 1200Вт серебристый - фото 1
Блендер погружной Rondell RDE-1301 1200Вт серебристый - фото 2
Блендер погружной Rondell RDE-1301 1200Вт серебристый - фото 3
Блендер погружной Rondell RDE-1301 1200Вт серебристый - фото 4
Блендер погружной Rondell RDE-1301 1200Вт серебристый - фото 5
Блендер погружной Rondell RDE-1301 1200Вт серебристый - фото 6
Блендер погружной Rondell RDE-1301 1200Вт серебристый - фото 7
Блендер погружной Rondell RDE-1301 1200Вт серебристый - фото 8
Блендер погружной Rondell RDE-1301 1200Вт серебристый - фото 9
Блендер погружной Rondell RDE-1301 1200Вт серебристый - фото 10
Блендер погружной Rondell RDE-1301 1200Вт серебристый - фото 11
Блендер погружной Rondell RDE-1301 1200Вт серебристый - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
Объем кувшина, л
1
  • Блендер погружной Rondell RDE-1301 1200Вт серебристый - фото 1
  • Блендер погружной Rondell RDE-1301 1200Вт серебристый - фото 2
  • Блендер погружной Rondell RDE-1301 1200Вт серебристый - фото 3
  • Блендер погружной Rondell RDE-1301 1200Вт серебристый - фото 4
  • Блендер погружной Rondell RDE-1301 1200Вт серебристый - фото 5
  • Блендер погружной Rondell RDE-1301 1200Вт серебристый - фото 6
  • Блендер погружной Rondell RDE-1301 1200Вт серебристый - фото 7
  • Блендер погружной Rondell RDE-1301 1200Вт серебристый - фото 8
  • Блендер погружной Rondell RDE-1301 1200Вт серебристый - фото 9
  • Блендер погружной Rondell RDE-1301 1200Вт серебристый - фото 10
  • Блендер погружной Rondell RDE-1301 1200Вт серебристый - фото 11
  • Блендер погружной Rondell RDE-1301 1200Вт серебристый - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 704225
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Характеристики

Бренд
Rondell
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
пластик
Материал ножей
металл
Длина сетевого шнура
1.2
Комплектация
моторный блок, документация, крышка для мерного стакана, мерный стакан, насадка-блендер, насадка-венчик, насадка-измельчитель, упаковка
Объем кувшина, л
1
Функции и особенности
плавная регулировка скорости
Размеры в упаковке, см
34х26х24
Вес, кг.
1.91

Описание товара Блендер погружной Rondell RDE-1301 1200Вт серебристый

Блендерный набор RDE-1301 с максимальной мощностью 1200 Вт позволит вам готовить с удовольствием и добиваться впечатляющих кулинарных результатов. Благодаря DC-мотору прибор работает тихо: им можно пользоваться даже в утренние и вечерние часы. Рабочие лезвия с титановым покрытием и погружная часть блендера изготовлены из надежной нержавеющей стали, что гарантирует безупречную работу устройства на долгие годы. Прибор способен не только измельчать ингредиенты, но и взбивать кремы, муссы или коктейли – для этого в комплекте имеется специальная насадка-венчик. В устройстве предусмотрен режим TURBO — для самых твердых или плотных продуктов. Скорости переключаются плавно благодаря специальному регулятору. В набор входят рабочая чаша объемом 500 мл и стакан для смешивания объемом 1000 мл с крышкой. Корпус прибора имеет противоскользящее покрытие для комфортного использования.

Отзывы о товаре Блендер погружной Rondell RDE-1301 1200Вт серебристый




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Характеристики
Бренд
Rondell
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
пластик
Материал ножей
металл
Длина сетевого шнура
1.2
Комплектация
моторный блок, документация, крышка для мерного стакана, мерный стакан, насадка-блендер, насадка-венчик, насадка-измельчитель, упаковка
Объем кувшина, л
1
Функции и особенности
плавная регулировка скорости
Описание
Блендерный набор RDE-1301 с максимальной мощностью 1200 Вт позволит вам готовить с удовольствием и добиваться впечатляющих кулинарных результатов. Благодаря DC-мотору прибор работает тихо: им можно пользоваться даже в утренние и вечерние часы. Рабочие лезвия с титановым покрытием и погружная часть блендера изготовлены из надежной нержавеющей стали, что гарантирует безупречную работу устройства на долгие годы. Прибор способен не только измельчать ингредиенты, но и взбивать кремы, муссы или коктейли – для этого в комплекте имеется специальная насадка-венчик. В устройстве предусмотрен режим TURBO — для самых твердых или плотных продуктов. Скорости переключаются плавно благодаря специальному регулятору. В набор входят рабочая чаша объемом 500 мл и стакан для смешивания объемом 1000 мл с крышкой. Корпус прибора имеет противоскользящее покрытие для комфортного использования.
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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