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Блендер погружной BQ HB421PS Сталь-Черный купить с доставкой в Москве
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Блендер погружной BQ HB421PS Сталь-Черный

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Блендер BQ HB421PS сталь/черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 664417
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Блендер
Размеры в упаковке, см
23х23х19
Вес, кг.
1.82

Описание товара Блендер погружной BQ HB421PS Сталь-Черный

Блендер BQ HB421PS – это устройство 3в1, совмещающее в себе функции погружного блендера, измельчителя и миксера. Погружной блендер – это отличный помощник в готовке молочных коктейлей, жидкого теста для блинов и оладий, детского питания, ягодного сорбета, домашнего кетчупа и майонеза. Так же блендер поможет избавиться от неразбитых кусочков моркови или брокколи в крем-супе. Блендер BQ HB421PS может работать как миксер: установите насадку-венчик, и вы сможете взбить яйца для омлета или бисквита, сливки, легкий творожный крем или мусс на десерт. С помощью 4-лепесткового ножа из нержавеющей стали блендер с насадкой измельчитель поможет вам измельчить овощи, фрукты.

Отзывы о товаре Блендер погружной BQ HB421PS Сталь-Черный




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Блендер
Описание
Блендер BQ HB421PS – это устройство 3в1, совмещающее в себе функции погружного блендера, измельчителя и миксера. Погружной блендер – это отличный помощник в готовке молочных коктейлей, жидкого теста для блинов и оладий, детского питания, ягодного сорбета, домашнего кетчупа и майонеза. Так же блендер поможет избавиться от неразбитых кусочков моркови или брокколи в крем-супе. Блендер BQ HB421PS может работать как миксер: установите насадку-венчик, и вы сможете взбить яйца для омлета или бисквита, сливки, легкий творожный крем или мусс на десерт. С помощью 4-лепесткового ножа из нержавеющей стали блендер с насадкой измельчитель поможет вам измельчить овощи, фрукты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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