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Мышь Razer DeathAdder V3 Pro White RZ01-04630200-R3G1 купить с доставкой в Москве
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Мышь Razer DeathAdder V3 Pro White RZ01-04630200-R3G1

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Мышь Razer DeathAdder V3 Pro White RZ01-04630200-R3G1 - фото 1
Мышь Razer DeathAdder V3 Pro White RZ01-04630200-R3G1 - фото 2
Мышь Razer DeathAdder V3 Pro White RZ01-04630200-R3G1 - фото 3
Мышь Razer DeathAdder V3 Pro White RZ01-04630200-R3G1 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Мышь Razer DeathAdder V3 Pro White RZ01-04630200-R3G1 - фото 1
  • Мышь Razer DeathAdder V3 Pro White RZ01-04630200-R3G1 - фото 2
  • Мышь Razer DeathAdder V3 Pro White RZ01-04630200-R3G1 - фото 3
  • Мышь Razer DeathAdder V3 Pro White RZ01-04630200-R3G1 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
11 440 руб.  17 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 654372
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Характеристики

Бренд
Razer
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х12х7
Вес, г.
125

Описание товара Мышь Razer DeathAdder V3 Pro White RZ01-04630200-R3G1

Мышь беспроводная/проводная Razer DeathAdder V3 Pro выполнена в белом корпусе из пластика с матовым покрытием. Ее эргономичная форма ориентирована для комфортного пользования правой рукой. Для лучшей тактильности верхняя часть корпуса и клавиши разделены. Для связи с компьютером можно воспользоваться миниатюрным ресивером USB либо подключить Razer DeathAdder V3 Pro при помощи кабеля. Тканевая оплетка кабеля делает его устойчивым на разрыв, исключает повреждение в результате перегибов. Мышь использует 5 кнопок, среди которых основные, боковые программируемые клавиши, колесо прокрутки и кнопка смены DPI.

Отзывы о товаре Мышь Razer DeathAdder V3 Pro White RZ01-04630200-R3G1




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Razer
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь беспроводная/проводная Razer DeathAdder V3 Pro выполнена в белом корпусе из пластика с матовым покрытием. Ее эргономичная форма ориентирована для комфортного пользования правой рукой. Для лучшей тактильности верхняя часть корпуса и клавиши разделены. Для связи с компьютером можно воспользоваться миниатюрным ресивером USB либо подключить Razer DeathAdder V3 Pro при помощи кабеля. Тканевая оплетка кабеля делает его устойчивым на разрыв, исключает повреждение в результате перегибов. Мышь использует 5 кнопок, среди которых основные, боковые программируемые клавиши, колесо прокрутки и кнопка смены DPI.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Razer DeathAdder V3 Pro White RZ01-04630200-R3G1 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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