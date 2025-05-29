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Мышь Acer OMR150 черный (ZL.MCEEE.00K) купить с доставкой в Москве
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Мышь Acer OMR150 черный (ZL.MCEEE.00K)

24 Отзывы
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Мышь Acer OMR150 черный (ZL.MCEEE.00K) - фото 1
Мышь Acer OMR150 черный (ZL.MCEEE.00K) - фото 2
Мышь Acer OMR150 черный (ZL.MCEEE.00K) - фото 3
Мышь Acer OMR150 черный (ZL.MCEEE.00K) - фото 4
Мышь Acer OMR150 черный (ZL.MCEEE.00K) - фото 5
Мышь Acer OMR150 черный (ZL.MCEEE.00K) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
  • Мышь Acer OMR150 черный (ZL.MCEEE.00K) - фото 1
  • Мышь Acer OMR150 черный (ZL.MCEEE.00K) - фото 2
  • Мышь Acer OMR150 черный (ZL.MCEEE.00K) - фото 3
  • Мышь Acer OMR150 черный (ZL.MCEEE.00K) - фото 4
  • Мышь Acer OMR150 черный (ZL.MCEEE.00K) - фото 5
  • Мышь Acer OMR150 черный (ZL.MCEEE.00K) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
780 руб. 
Начислим 22 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541370
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь Acer OMR150 черный (ZL.MCEEE.00K)
780 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
Габариты (ШxВxД), мм
74х44х116
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х11х10
Вес, г.
145

Описание товара Мышь Acer OMR150 черный (ZL.MCEEE.00K)

Беспроводная мышь, оснащена 6 кнопками и колесом прокрутки. Ассиметричный дизайн. Идеально подойдет для вашего компьютера.

Отзывы о товаре Мышь Acer OMR150 черный (ZL.MCEEE.00K)

Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Алексей Л.

Достоинства:


Комментарий:
отличная мышь по приемлемой цене
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
наталья п.

Достоинства:


Комментарий:
очень хорошая и качественная
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Влад Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальная мышка. Брали для рабочего ноутбука. Со своей задачей справляется и удобно.
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Алексей

Достоинства:


Комментарий:
Всё Ок\'! Качественно и удобно. Спасибо
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Артём Р.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мышка. Уже пол года исправно служит. Только батарейки меняй)
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Михаил Б.

Достоинства:


Комментарий:
Удобная не дорогая мышка, качество хорошее.
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Игорь К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышь, уже купил 2 штуки на 2 компьютера.
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Роман П.

Достоинства:


Комментарий:
Мышь беспроводная, ребенок играет несколько месяцев, все работает, качество устраивает.
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Григорий Б.

Достоинства:


Комментарий:
пользуюсь уже около полугода, работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Екатерина Г.

Достоинства:


Комментарий:
Мышкой очень довольна, работает уже достаточно. Иногда дочь берет в онлайн игры.
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Обычная мышка, работает как должна.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Екатерина Н.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышь за свои деньги
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Екатерина Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Весь офис пользуется только такой мышкой.
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Николай

Достоинства:


Комментарий:
Мне мышка очень понравилась, взял в руку и сразу понял то что надо, мое. Очень четко отрабатывает каждое движение и питание всего одна батарейка я доволен!
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Анастасия К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышка, не требует никаких особых настроек. Работает на ноутбуке ACER. Ресивер спрятан в отсеке, где находится батарейка. Его необходимо извлечь и установить в USB порт. Мышь быстрая! Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Вячеслав П.

Достоинства:


Комментарий:
Классная мышь, огромный плюс, что на батарейках, а не на аккумуляторе, за счет этого не отключается при долгом простое.
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Абидов Павел Юрьевич

Достоинства:


Комментарий:
Для работы покупал. Отзыв хороший
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышь за свои деньги. Щёлкает негромко
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Руслан Г.

Достоинства:


Комментарий:
Нормально, средненькая мышь. Покупал для телевизора
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Сергей Х.

Достоинства:


Комментарий:
Проверил, работает. Очень легкая, намного легче моей нынешней Logitech - придется привыкать. Пока положил в запас, Logitech слегка состарилась, но работает, однако запас карман не тянет!
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Эдуард К.

Достоинства:


Комментарий:
Здравствуйте! Приятно впечатлён! Все работает! Благодарю!
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Денис А.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая удобная мышка, можно брать
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Антон

Достоинства:


Комментарий:
Мышка удобно лежит в руке. Не глючит. Купил две - на работу и дома. Первая уже больше полугода бегает - полет нормальный, без нареканий.
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Ирина П.

Достоинства:


Комментарий:
мышь понравилась, работает, пришла хорошо упакована.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
Габариты (ШxВxД), мм
74х44х116
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводная мышь, оснащена 6 кнопками и колесом прокрутки. Ассиметричный дизайн. Идеально подойдет для вашего компьютера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Алексей Л.

Достоинства:


Комментарий:
отличная мышь по приемлемой цене
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
наталья п.

Достоинства:


Комментарий:
очень хорошая и качественная
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Влад Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальная мышка. Брали для рабочего ноутбука. Со своей задачей справляется и удобно.
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Алексей

Достоинства:


Комментарий:
Всё Ок\'! Качественно и удобно. Спасибо
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Артём Р.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мышка. Уже пол года исправно служит. Только батарейки меняй)
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Михаил Б.

Достоинства:


Комментарий:
Удобная не дорогая мышка, качество хорошее.
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Игорь К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышь, уже купил 2 штуки на 2 компьютера.
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Роман П.

Достоинства:


Комментарий:
Мышь беспроводная, ребенок играет несколько месяцев, все работает, качество устраивает.
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Григорий Б.

Достоинства:


Комментарий:
пользуюсь уже около полугода, работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Екатерина Г.

Достоинства:


Комментарий:
Мышкой очень довольна, работает уже достаточно. Иногда дочь берет в онлайн игры.
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Обычная мышка, работает как должна.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Екатерина Н.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышь за свои деньги
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Екатерина Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Весь офис пользуется только такой мышкой.
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Николай

Достоинства:


Комментарий:
Мне мышка очень понравилась, взял в руку и сразу понял то что надо, мое. Очень четко отрабатывает каждое движение и питание всего одна батарейка я доволен!
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Анастасия К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышка, не требует никаких особых настроек. Работает на ноутбуке ACER. Ресивер спрятан в отсеке, где находится батарейка. Его необходимо извлечь и установить в USB порт. Мышь быстрая! Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Вячеслав П.

Достоинства:


Комментарий:
Классная мышь, огромный плюс, что на батарейках, а не на аккумуляторе, за счет этого не отключается при долгом простое.
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Абидов Павел Юрьевич

Достоинства:


Комментарий:
Для работы покупал. Отзыв хороший
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышь за свои деньги. Щёлкает негромко
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Руслан Г.

Достоинства:


Комментарий:
Нормально, средненькая мышь. Покупал для телевизора
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Сергей Х.

Достоинства:


Комментарий:
Проверил, работает. Очень легкая, намного легче моей нынешней Logitech - придется привыкать. Пока положил в запас, Logitech слегка состарилась, но работает, однако запас карман не тянет!
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Эдуард К.

Достоинства:


Комментарий:
Здравствуйте! Приятно впечатлён! Все работает! Благодарю!
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Денис А.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая удобная мышка, можно брать
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Антон

Достоинства:


Комментарий:
Мышка удобно лежит в руке. Не глючит. Купил две - на работу и дома. Первая уже больше полугода бегает - полет нормальный, без нареканий.
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Ирина П.

Достоинства:


Комментарий:
мышь понравилась, работает, пришла хорошо упакована.


Мышь Acer OMR150 черный (ZL.MCEEE.00K) - по цене 780 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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