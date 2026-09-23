Мышь беспроводная Logitech M170 Gray (910-004646)
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Характеристики
Описание товара Мышь беспроводная Logitech M170 Gray (910-004646)
Мышь Logitech – это сочетание элегантного дизайна и высокой функциональности, идеально подходящее для повседневного использования. Компактная и легкая, весом всего 71 г, она обеспечивает удобство и комфорт даже при длительной работе. Беспроводное подключение через радиоканал с радиусом действия до 10 метров позволяет свободно перемещаться, не беспокоясь о запутанных проводах. Серый корпус мыши стильно сочетается с любым рабочим пространством, а современный оптический сенсор с разрешением 1000 dpi обеспечивает точное и плавное управление курсором. Мышь оснащена удобным интерфейсом подключения, что делает ее прекрасным выбором для использования как дома, так и в офисе. Эта модель питается от одной батарейки типа АА, что гарантирует долгую работу без частой замены элемент питания. Продукция бренда Logitech известна своим качеством и надежностью, и эта мышь не является исключением, предлагая пользователям комфорт и простоту в использовании.
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Теги товара: для дизайнеров
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Теги товара: для дизайнеров
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