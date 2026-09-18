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Мышь Oklick 635MB черный купить с доставкой в Москве
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Мышь Oklick 635MB черный

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Мышь Oklick 635MB черный - фото 1
Мышь Oklick 635MB черный - фото 2
Мышь Oklick 635MB черный - фото 3
Мышь Oklick 635MB черный - фото 4
Мышь Oklick 635MB черный - фото 5
Мышь Oklick 635MB черный - фото 6
Мышь Oklick 635MB черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
  • Мышь Oklick 635MB черный - фото 1
  • Мышь Oklick 635MB черный - фото 2
  • Мышь Oklick 635MB черный - фото 3
  • Мышь Oklick 635MB черный - фото 4
  • Мышь Oklick 635MB черный - фото 5
  • Мышь Oklick 635MB черный - фото 6
  • Мышь Oklick 635MB черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 256075
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
Габариты (ШxВxД), мм
61x35x100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х10х7
Вес, г.
125

Описание товара Мышь Oklick 635MB черный

Мышь беспроводная Oklick 635MB подойдет для использования с ноутбуками и стационарными компьютерами. Она позволит комфортно взаимодействовать с устройствами. Мышь подключается к компьютеру посредством интерфейса Bluetooth. Дальность действия – до 10 метров. Работает модель от батареек. В выделенный отсек устанавливаются два элемента питания формата ААА.

Отзывы о товаре Мышь Oklick 635MB черный




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
Габариты (ШxВxД), мм
61x35x100
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь беспроводная Oklick 635MB подойдет для использования с ноутбуками и стационарными компьютерами. Она позволит комфортно взаимодействовать с устройствами. Мышь подключается к компьютеру посредством интерфейса Bluetooth. Дальность действия – до 10 метров. Работает модель от батареек. В выделенный отсек устанавливаются два элемента питания формата ААА.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Oklick 635MB черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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