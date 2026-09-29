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Мышь A4Tech Fstyler FM10 черный/серый купить с доставкой в Москве
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Мышь A4Tech Fstyler FM10 черный/серый

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Мышь A4Tech Fstyler FM10 черный/серый - фото 1
Мышь A4Tech Fstyler FM10 черный/серый - фото 2
Мышь A4Tech Fstyler FM10 черный/серый - фото 3
Мышь A4Tech Fstyler FM10 черный/серый - фото 4
Мышь A4Tech Fstyler FM10 черный/серый - фото 5
Мышь A4Tech Fstyler FM10 черный/серый - фото 6
Мышь A4Tech Fstyler FM10 черный/серый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
4
  • Мышь A4Tech Fstyler FM10 черный/серый - фото 1
  • Мышь A4Tech Fstyler FM10 черный/серый - фото 2
  • Мышь A4Tech Fstyler FM10 черный/серый - фото 3
  • Мышь A4Tech Fstyler FM10 черный/серый - фото 4
  • Мышь A4Tech Fstyler FM10 черный/серый - фото 5
  • Мышь A4Tech Fstyler FM10 черный/серый - фото 6
  • Мышь A4Tech Fstyler FM10 черный/серый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 256070
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
4
Длина провода, м
1.5
Габариты (ШxВxД), мм
35х64х108
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х12х9
Вес, г.
220

Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FM10 черный/серый

Проводная мышь для игр с 4 чувствительными кнопками. Оптический датчик с чувствительностью 1600 точек на дюйм. Кнопка выбора скорости (600–1600 точек на дюйм). Удобная конструкция для работы как правой, так и левой рукой.

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Fstyler FM10 черный/серый




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
4
Длина провода, м
1.5
Габариты (ШxВxД), мм
35х64х108
Страна производитель
Китай
Описание
Проводная мышь для игр с 4 чувствительными кнопками. Оптический датчик с чувствительностью 1600 точек на дюйм. Кнопка выбора скорости (600–1600 точек на дюйм). Удобная конструкция для работы как правой, так и левой рукой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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