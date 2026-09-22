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Мышь Оклик 677MW черный (1520859) купить с доставкой в Москве
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Мышь Оклик 677MW черный (1520859)

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Мышь Оклик 677MW черный (1520859) - фото 1
Мышь Оклик 677MW черный (1520859) - фото 2
Мышь Оклик 677MW черный (1520859) - фото 3
Мышь Оклик 677MW черный (1520859) - фото 4
Мышь Оклик 677MW черный (1520859) - фото 5
Мышь Оклик 677MW черный (1520859) - фото 6
Мышь Оклик 677MW черный (1520859) - фото 7
Мышь Оклик 677MW черный (1520859) - фото 8
Мышь Оклик 677MW черный (1520859) - фото 9
Мышь Оклик 677MW черный (1520859) - фото 10
Мышь Оклик 677MW черный (1520859) - фото 11
Мышь Оклик 677MW черный (1520859) - фото 12
Мышь Оклик 677MW черный (1520859) - фото 13
Мышь Оклик 677MW черный (1520859) - фото 14
Мышь Оклик 677MW черный (1520859) - фото 15
Мышь Оклик 677MW черный (1520859) - фото 16
Мышь Оклик 677MW черный (1520859) - фото 17
Мышь Оклик 677MW черный (1520859) - фото 18
Мышь Оклик 677MW черный (1520859) - фото 19
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Мышь Оклик 677MW черный (1520859) - фото 23
Мышь Оклик 677MW черный (1520859) - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь Оклик 677MW черный (1520859) - фото 1
  • Мышь Оклик 677MW черный (1520859) - фото 2
  • Мышь Оклик 677MW черный (1520859) - фото 3
  • Мышь Оклик 677MW черный (1520859) - фото 4
  • Мышь Оклик 677MW черный (1520859) - фото 5
  • Мышь Оклик 677MW черный (1520859) - фото 6
  • Мышь Оклик 677MW черный (1520859) - фото 7
  • Мышь Оклик 677MW черный (1520859) - фото 8
  • Мышь Оклик 677MW черный (1520859) - фото 9
  • Мышь Оклик 677MW черный (1520859) - фото 10
  • Мышь Оклик 677MW черный (1520859) - фото 11
  • Мышь Оклик 677MW черный (1520859) - фото 12
  • Мышь Оклик 677MW черный (1520859) - фото 13
  • Мышь Оклик 677MW черный (1520859) - фото 14
  • Мышь Оклик 677MW черный (1520859) - фото 15
  • Мышь Оклик 677MW черный (1520859) - фото 16
  • Мышь Оклик 677MW черный (1520859) - фото 17
  • Мышь Оклик 677MW черный (1520859) - фото 18
  • Мышь Оклик 677MW черный (1520859) - фото 19
  • Мышь Оклик 677MW черный (1520859) - фото 20
  • Мышь Оклик 677MW черный (1520859) - фото 21
  • Мышь Оклик 677MW черный (1520859) - фото 22
  • Мышь Оклик 677MW черный (1520859) - фото 23
  • Мышь Оклик 677MW черный (1520859) - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727703
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х3
Вес, г.
143

Описание товара Мышь Оклик 677MW черный (1520859)

Универсальная беспроводная мышь Oklick 677MW подходит для работы дома, в офисе и во время поездок. Модель предназначена для правой руки, обладает стильным лаконичным дизайном и эргономичной конструкцией с 6 кнопками. Устройство удобно лежит в руке благодаря матовой нескользящей поверхности. Прорезиненное колесо прокрутки повышает точность управления манипулятором. Ресурс переключателей рассчитан на 3 млн нажатий. Кнопка смены dpi позволяет выбирать три разных режима разрешения оптического сенсора: 800, 1200 и 1600 dpi. Мышь пригодится для интернет-серфинга, работы с текстами, презентациями, фотографиями и изображениями. Возможность быстро переключать разрешение поможет более точно управлять курсором, когда это необходимо. Oklick 677MW подключается к компьютеру по радиоканалу 2,4 ГГц. В комплекте идет USB-ресивер с радиусом действия 10 м, а также пальчиковая батарейка типа АА.



Теги товара: Для левшей

Отзывы о товаре Мышь Оклик 677MW черный (1520859)




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальная беспроводная мышь Oklick 677MW подходит для работы дома, в офисе и во время поездок. Модель предназначена для правой руки, обладает стильным лаконичным дизайном и эргономичной конструкцией с 6 кнопками. Устройство удобно лежит в руке благодаря матовой нескользящей поверхности. Прорезиненное колесо прокрутки повышает точность управления манипулятором. Ресурс переключателей рассчитан на 3 млн нажатий. Кнопка смены dpi позволяет выбирать три разных режима разрешения оптического сенсора: 800, 1200 и 1600 dpi. Мышь пригодится для интернет-серфинга, работы с текстами, презентациями, фотографиями и изображениями. Возможность быстро переключать разрешение поможет более точно управлять курсором, когда это необходимо. Oklick 677MW подключается к компьютеру по радиоканалу 2,4 ГГц. В комплекте идет USB-ресивер с радиусом действия 10 м, а также пальчиковая батарейка типа АА.


Теги товара: Для левшей
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Отзывы


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