Мышь Оклик 677MW черный (1520859)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь Оклик 677MW черный (1520859)
Универсальная беспроводная мышь Oklick 677MW подходит для работы дома, в офисе и во время поездок. Модель предназначена для правой руки, обладает стильным лаконичным дизайном и эргономичной конструкцией с 6 кнопками. Устройство удобно лежит в руке благодаря матовой нескользящей поверхности. Прорезиненное колесо прокрутки повышает точность управления манипулятором. Ресурс переключателей рассчитан на 3 млн нажатий. Кнопка смены dpi позволяет выбирать три разных режима разрешения оптического сенсора: 800, 1200 и 1600 dpi. Мышь пригодится для интернет-серфинга, работы с текстами, презентациями, фотографиями и изображениями. Возможность быстро переключать разрешение поможет более точно управлять курсором, когда это необходимо. Oklick 677MW подключается к компьютеру по радиоканалу 2,4 ГГц. В комплекте идет USB-ресивер с радиусом действия 10 м, а также пальчиковая батарейка типа АА.
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Теги товара: Для левшей
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей
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