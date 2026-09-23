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Мышь Logitech M100 Black (910-006652) купить с доставкой в Москве
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Мышь Logitech M100 Black (910-006652)

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Мышь Logitech M100 Black (910-006652) - фото 1
Мышь Logitech M100 Black (910-006652) - фото 2
Мышь Logitech M100 Black (910-006652) - фото 3
Мышь Logitech M100 Black (910-006652) - фото 4
Мышь Logitech M100 Black (910-006652) - фото 5
Мышь Logitech M100 Black (910-006652) - фото 6
Мышь Logitech M100 Black (910-006652) - фото 7
Мышь Logitech M100 Black (910-006652) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь Logitech M100 Black (910-006652) - фото 1
  • Мышь Logitech M100 Black (910-006652) - фото 2
  • Мышь Logitech M100 Black (910-006652) - фото 3
  • Мышь Logitech M100 Black (910-006652) - фото 4
  • Мышь Logitech M100 Black (910-006652) - фото 5
  • Мышь Logitech M100 Black (910-006652) - фото 6
  • Мышь Logitech M100 Black (910-006652) - фото 7
  • Мышь Logitech M100 Black (910-006652) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
620 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 640456
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь Logitech M100 Black (910-006652)
620 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
2.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
140

Описание товара Мышь Logitech M100 Black (910-006652)

Мышь Logitech — это высококачественное устройство ввода, созданное специально для пользователей ПК, которые ценят комфорт и надежность. С элегантным черным дизайном, эта проводная мышь отлично впишется в любой рабочий интерьер. Она оснащена оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, что обеспечивает точное и плавное движение курсора, идеально подходит как для работы, так и для повседневных задач. Мышь весит всего 90 грамм, что делает её легкой и удобной для повседневного использования. Длина провода составляет 2.1 метра, что дает свободу движения и позволяет легко подключиться к компьютеру на любом расстоянии от рабочего стола. Используется интерфейс USB Type-A, что обеспечивает максимальную совместимость с большинством современных ПК. Эта мышь не требует дополнительных источников питания, благодаря чему она надежна и проста в эксплуатации. С Logitech вы получаете долговечность и удобство использования в каждой детали.



Теги товара: Для левшей

Отзывы о товаре Мышь Logitech M100 Black (910-006652)




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
2.1
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Logitech — это высококачественное устройство ввода, созданное специально для пользователей ПК, которые ценят комфорт и надежность. С элегантным черным дизайном, эта проводная мышь отлично впишется в любой рабочий интерьер. Она оснащена оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, что обеспечивает точное и плавное движение курсора, идеально подходит как для работы, так и для повседневных задач. Мышь весит всего 90 грамм, что делает её легкой и удобной для повседневного использования. Длина провода составляет 2.1 метра, что дает свободу движения и позволяет легко подключиться к компьютеру на любом расстоянии от рабочего стола. Используется интерфейс USB Type-A, что обеспечивает максимальную совместимость с большинством современных ПК. Эта мышь не требует дополнительных источников питания, благодаря чему она надежна и проста в эксплуатации. С Logitech вы получаете долговечность и удобство использования в каждой детали.


Теги товара: Для левшей
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Logitech M100 Black (910-006652) – стоимость товара 620 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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