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Мышь A4Tech OP-530NUS black купить с доставкой в Москве
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Мышь A4Tech OP-530NUS black

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Мышь A4Tech OP-530NUS black - фото 1
Мышь A4Tech OP-530NUS black - фото 2
Мышь A4Tech OP-530NUS black - фото 3
Мышь A4Tech OP-530NUS black - фото 4
Мышь A4Tech OP-530NUS black - фото 5
Мышь A4Tech OP-530NUS black - фото 6
Мышь A4Tech OP-530NUS black - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
2
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь A4Tech OP-530NUS black - фото 1
  • Мышь A4Tech OP-530NUS black - фото 2
  • Мышь A4Tech OP-530NUS black - фото 3
  • Мышь A4Tech OP-530NUS black - фото 4
  • Мышь A4Tech OP-530NUS black - фото 5
  • Мышь A4Tech OP-530NUS black - фото 6
  • Мышь A4Tech OP-530NUS black - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727489
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
2
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х12х4
Вес, г.
150

Описание товара Мышь A4Tech OP-530NUS black

Мышь A4Tech — это универсальное устройство ввода, идеально подходящее для повседневного использования с персональным компьютером. Выполненная в стильном черном цвете, она станет гармоничным дополнением рабочего пространства. С длиной провода 1.5 метра, мышь обеспечивает свободу движений и удобство в работе. Эргономичный дизайн позволяет использовать устройство как правой, так и левой рукой, что делает его подходящим для всех пользователей. Бесшумные кнопки обеспечивают тихую работу, что особенно важно в обстановке, требующий сосредоточенности и тишины. Оптический сенсор с разрешением 1200 dpi гарантирует точное и плавное перемещение курсора по экрану. Проводное подключение через интерфейс USB Type-A обеспечивает надежную и стабильную связь с ПК, устраняя необходимость в замене батарей. С весом всего 87 граммов, мышь A4Tech легкая и удобная в использовании, не вызывая усталости даже при длительной работе. Это отличный выбор как для офисных задач, так и для дома, предлагающий комфорт и надежность от проверенного бренда A4Tech.

Отзывы о товаре Мышь A4Tech OP-530NUS black




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
2
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.5
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь A4Tech — это универсальное устройство ввода, идеально подходящее для повседневного использования с персональным компьютером. Выполненная в стильном черном цвете, она станет гармоничным дополнением рабочего пространства. С длиной провода 1.5 метра, мышь обеспечивает свободу движений и удобство в работе. Эргономичный дизайн позволяет использовать устройство как правой, так и левой рукой, что делает его подходящим для всех пользователей. Бесшумные кнопки обеспечивают тихую работу, что особенно важно в обстановке, требующий сосредоточенности и тишины. Оптический сенсор с разрешением 1200 dpi гарантирует точное и плавное перемещение курсора по экрану. Проводное подключение через интерфейс USB Type-A обеспечивает надежную и стабильную связь с ПК, устраняя необходимость в замене батарей. С весом всего 87 граммов, мышь A4Tech легкая и удобная в использовании, не вызывая усталости даже при длительной работе. Это отличный выбор как для офисных задач, так и для дома, предлагающий комфорт и надежность от проверенного бренда A4Tech.
Самовывоз
Доставка
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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