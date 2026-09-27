Мышь A4Tech OP-720 Black PS/2
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-51%480 руб. 970 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 155582
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
18х10х4
Вес, г.
150
Описание товара Мышь A4Tech OP-720 Black PS/2
Оптическая проводная мышь, имеет универсальный переходник для подключения к компьютеру (USB + PS/2). Эта простейшая модель создаст комфортные для работы условия и правшам, и левшам, поскольку имеет корпус симметричной формы с эргономичными клавишами. Оптический сенсор с чувствительностью 800 dpi обеспечивает легкое управление курсором. А прорезиненное колесико прокрутки мыши A4Tech OP-720 идеально подойдет для манипуляций с многостраничными файлами.
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Оптическая проводная мышь, имеет универсальный переходник для подключения к компьютеру (USB + PS/2). Эта простейшая модель создаст комфортные для работы условия и правшам, и левшам, поскольку имеет корпус симметричной формы с эргономичными клавишами. Оптический сенсор с чувствительностью 800 dpi обеспечивает легкое управление курсором. А прорезиненное колесико прокрутки мыши A4Tech OP-720 идеально подойдет для манипуляций с многостраничными файлами.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
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