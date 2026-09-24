Мышь A4Tech OP-335S черный оптическая (1200dpi) silent USB (3but)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%460 руб. 700 руб.
В наличии
Код товара: 675133
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
460 руб. -34%
700 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
13х8х5
Вес, г.
100
Описание товара Мышь A4Tech OP-335S черный оптическая (1200dpi) silent USB (3but)
Универсальная мышь, выполненная из современных материалов, стильная функциональная.
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Универсальная мышь, выполненная из современных материалов, стильная функциональная.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Мышь A4Tech OP-335S черный оптическая (1200dpi) silent USB (3but) - стоимость товара 460 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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