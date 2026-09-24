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Мышь Defender WAVE MM-995 GREY (52993) купить с доставкой в Москве
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Мышь Defender WAVE MM-995 GREY (52993)

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Мышь Defender WAVE MM-995 GREY (52993) - фото 1
Мышь Defender WAVE MM-995 GREY (52993) - фото 2
Мышь Defender WAVE MM-995 GREY (52993) - фото 3
Мышь Defender WAVE MM-995 GREY (52993) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
4
  • Мышь Defender WAVE MM-995 GREY (52993) - фото 1
  • Мышь Defender WAVE MM-995 GREY (52993) - фото 2
  • Мышь Defender WAVE MM-995 GREY (52993) - фото 3
  • Мышь Defender WAVE MM-995 GREY (52993) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
470 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 650672
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мышь Defender WAVE MM-995 GREY (52993)
470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
4
Габариты (ШxВxД), мм
55x38x105
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х11х6
Вес, г.
80

Описание товара Мышь Defender WAVE MM-995 GREY (52993)

Симметричная беспроводная мышь Defender Wave MM-995 с высокой чувствительностью и стильным корпусом. Надежная и простая в использовании, она идеально подходит для домашнего и офисного использования.

Отзывы о товаре Мышь Defender WAVE MM-995 GREY (52993)




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
4
Габариты (ШxВxД), мм
55x38x105
Страна производитель
Китай
Описание
Симметричная беспроводная мышь Defender Wave MM-995 с высокой чувствительностью и стильным корпусом. Надежная и простая в использовании, она идеально подходит для домашнего и офисного использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Defender WAVE MM-995 GREY (52993) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 470 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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