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Мышь Gembird MUSW-221-Y купить с доставкой в Москве
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Мышь Gembird MUSW-221-Y

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Мышь Gembird MUSW-221-Y - фото 1
Мышь Gembird MUSW-221-Y - фото 2
Мышь Gembird MUSW-221-Y - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Мышь Gembird MUSW-221-Y - фото 1
  • Мышь Gembird MUSW-221-Y - фото 2
  • Мышь Gembird MUSW-221-Y - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
460 руб.  680 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 301473
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мышь Gembird MUSW-221-Y
460 руб. -32%
680 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Мышь
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
160

Описание товара Мышь Gembird MUSW-221-Y

Классическая беспроводная оптическая мышь. Посредством ресивера USB представленная модель может быть подключена к персональному компьютеру или ноутбуку. Благодаря поддержке Plug-n-play, мышка быстро определяется и конфигурируется компьютером. Чувствительный оптический сенсор обеспечивает точное считывание перемещения практически по любой поверхности, в том числе и неровной. Немного ниже колесика находится кнопка, посредством которой производится переключение разрешения сенсора. Передача сигнала от мышки к ресиверу осуществляется на частоте 2.4 ГГц.

Отзывы о товаре Мышь Gembird MUSW-221-Y




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Характеристики
Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Мышь
Описание
Классическая беспроводная оптическая мышь. Посредством ресивера USB представленная модель может быть подключена к персональному компьютеру или ноутбуку. Благодаря поддержке Plug-n-play, мышка быстро определяется и конфигурируется компьютером. Чувствительный оптический сенсор обеспечивает точное считывание перемещения практически по любой поверхности, в том числе и неровной. Немного ниже колесика находится кнопка, посредством которой производится переключение разрешения сенсора. Передача сигнала от мышки к ресиверу осуществляется на частоте 2.4 ГГц.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Gembird MUSW-221-Y - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 460 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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