Мышь Defender PRIME MB-053 RED (52052)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
490 руб.
В наличии
Код товара: 650683
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Загружаем...
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Загружаем...
490 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
5
Габариты (ШxВxД), мм
37.3x62.6x95.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х13х9
Вес, г.
120
Описание товара Мышь Defender PRIME MB-053 RED (52052)
Мышь Defender Prime MB-053 Red (52052) предназначена для правой руки. Изменение чувствительности сенсора в пределах 1600 dpi обеспечивает удобство эксплуатации. Модель оснащена пятью бесшумными клавишами и колесом-кнопкой для быстрого доступа к определенным функциям. Устройство отличается беспроводным подключением. Для соединения с ПК задействуется интерфейс Bluetooth с радиусом действия 10 м. В комплектацию входит приемник с коннектором USB Type-A. Прибор питается от одной батарейки АА. Изделие с габаритами 3,73х6,26х9,54 см и весом 70 г выполнено в прочном пластиковом корпусе с тефлоновыми ножками для оптимального скольжения в процессе работы.
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Бренд
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
5
Габариты (ШxВxД), мм
37.3x62.6x95.5
Страна производитель
Китай
Мышь Defender Prime MB-053 Red (52052) предназначена для правой руки. Изменение чувствительности сенсора в пределах 1600 dpi обеспечивает удобство эксплуатации. Модель оснащена пятью бесшумными клавишами и колесом-кнопкой для быстрого доступа к определенным функциям. Устройство отличается беспроводным подключением. Для соединения с ПК задействуется интерфейс Bluetooth с радиусом действия 10 м. В комплектацию входит приемник с коннектором USB Type-A. Прибор питается от одной батарейки АА. Изделие с габаритами 3,73х6,26х9,54 см и весом 70 г выполнено в прочном пластиковом корпусе с тефлоновыми ножками для оптимального скольжения в процессе работы.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Мышь Defender PRIME MB-053 RED (52052) - по цене 490 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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