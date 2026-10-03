Top.Mail.Ru
Мышь Dialog Gan-Kata MGK-11U Black купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мышь Dialog Gan-Kata MGK-11U Black

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мышь Dialog Gan-Kata MGK-11U Black - фото 1
Мышь Dialog Gan-Kata MGK-11U Black - фото 2
Мышь Dialog Gan-Kata MGK-11U Black - фото 3
Мышь Dialog Gan-Kata MGK-11U Black - фото 4
Мышь Dialog Gan-Kata MGK-11U Black - фото 5
Мышь Dialog Gan-Kata MGK-11U Black - фото 6
Мышь Dialog Gan-Kata MGK-11U Black - фото 7
Мышь Dialog Gan-Kata MGK-11U Black - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Мышь Dialog Gan-Kata MGK-11U Black - фото 1
  • Мышь Dialog Gan-Kata MGK-11U Black - фото 2
  • Мышь Dialog Gan-Kata MGK-11U Black - фото 3
  • Мышь Dialog Gan-Kata MGK-11U Black - фото 4
  • Мышь Dialog Gan-Kata MGK-11U Black - фото 5
  • Мышь Dialog Gan-Kata MGK-11U Black - фото 6
  • Мышь Dialog Gan-Kata MGK-11U Black - фото 7
  • Мышь Dialog Gan-Kata MGK-11U Black - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
430 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 301417
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь Dialog Gan-Kata MGK-11U Black
430 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Dialog
Тип товара
Мышь
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
140

Описание товара Мышь Dialog Gan-Kata MGK-11U Black

Динамически изменяемое разрешение: изменяется циклически кнопкой «DPI». Материал корпуса: матовый черный пластик, верхняя панель с кнопками - пластик софт-тач. Вставки из полупрозрачного светлого пластика (подсветка). Подсветка: красная, зеленая, синяя, фиолетовая, голубая - сменяется циклически.

Отзывы о товаре Мышь Dialog Gan-Kata MGK-11U Black




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Dialog
Тип товара
Мышь
Описание
Динамически изменяемое разрешение: изменяется циклически кнопкой «DPI». Материал корпуса: матовый черный пластик, верхняя панель с кнопками - пластик софт-тач. Вставки из полупрозрачного светлого пластика (подсветка). Подсветка: красная, зеленая, синяя, фиолетовая, голубая - сменяется циклически.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Dialog Gan-Kata MGK-11U Black - этот товар вы можете купить по цене 430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...