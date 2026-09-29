Мышь Nakatomi MOG-11U USB Black
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Характеристики
Описание товара Мышь Nakatomi MOG-11U USB Black
Мышь Nakatomi – это надежное и функциональное устройство, идеально подходящее для использования с персональным компьютером. Исполненная в классическом черном цвете, она станет отличным дополнением к вашему рабочему месту. Подключается мышь через интерфейс USB Type-A, обеспечивая стабильное соединение благодаря проводному типу подключения, с длиной провода 1.5 метра. Это позволяет свободно перемещать мышь по рабочему столу, не беспокоясь о потере сигнала. С весом в 110 грамм, мышь Nakatomi обладает достаточной массой, чтобы удобно лежать в руке, не вызывая усталости при продолжительном использовании. Она специально разработана для правшей, что обеспечивает оптимальный комфорт и эргономичность хвата. Оснащенная оптическим сенсором с разрешением в 2400 dpi, мышь обеспечивает высокую точность курсора и быструю реакцию на ваши команды, что особенно важно для профессиональной работы и повседневного использования. Хотя кнопки мыши не обладают бесшумностью, они имеют чёткий и отзывчивый отклик, что позволяет быстро и эффективно выполнять необходимые действия. Мышь Nakatomi – это отличный выбор для тех, кто ценит простоту и надежность в использовании компьютерной техники.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
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