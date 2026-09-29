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Мышь Nakatomi MOG-11U USB Black купить с доставкой в Москве
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Мышь Nakatomi MOG-11U USB Black

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Мышь Nakatomi MOG-11U USB Black - фото 1
Мышь Nakatomi MOG-11U USB Black - фото 2
Мышь Nakatomi MOG-11U USB Black - фото 3
Мышь Nakatomi MOG-11U USB Black - фото 4
Мышь Nakatomi MOG-11U USB Black - фото 5
Мышь Nakatomi MOG-11U USB Black - фото 6
Мышь Nakatomi MOG-11U USB Black - фото 7
Мышь Nakatomi MOG-11U USB Black - фото 8
Мышь Nakatomi MOG-11U USB Black - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2400
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь Nakatomi MOG-11U USB Black - фото 1
  • Мышь Nakatomi MOG-11U USB Black - фото 2
  • Мышь Nakatomi MOG-11U USB Black - фото 3
  • Мышь Nakatomi MOG-11U USB Black - фото 4
  • Мышь Nakatomi MOG-11U USB Black - фото 5
  • Мышь Nakatomi MOG-11U USB Black - фото 6
  • Мышь Nakatomi MOG-11U USB Black - фото 7
  • Мышь Nakatomi MOG-11U USB Black - фото 8
  • Мышь Nakatomi MOG-11U USB Black - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%
410 руб.  800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 301488
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Характеристики

Бренд
NAKATOMI
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2400
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.5
Габариты (ШxВxД), мм
78х36х115
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
160

Описание товара Мышь Nakatomi MOG-11U USB Black

Мышь Nakatomi – это надежное и функциональное устройство, идеально подходящее для использования с персональным компьютером. Исполненная в классическом черном цвете, она станет отличным дополнением к вашему рабочему месту. Подключается мышь через интерфейс USB Type-A, обеспечивая стабильное соединение благодаря проводному типу подключения, с длиной провода 1.5 метра. Это позволяет свободно перемещать мышь по рабочему столу, не беспокоясь о потере сигнала. С весом в 110 грамм, мышь Nakatomi обладает достаточной массой, чтобы удобно лежать в руке, не вызывая усталости при продолжительном использовании. Она специально разработана для правшей, что обеспечивает оптимальный комфорт и эргономичность хвата. Оснащенная оптическим сенсором с разрешением в 2400 dpi, мышь обеспечивает высокую точность курсора и быструю реакцию на ваши команды, что особенно важно для профессиональной работы и повседневного использования. Хотя кнопки мыши не обладают бесшумностью, они имеют чёткий и отзывчивый отклик, что позволяет быстро и эффективно выполнять необходимые действия. Мышь Nakatomi – это отличный выбор для тех, кто ценит простоту и надежность в использовании компьютерной техники.

Отзывы о товаре Мышь Nakatomi MOG-11U USB Black




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Характеристики
Бренд
NAKATOMI
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2400
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.5
Габариты (ШxВxД), мм
78х36х115
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Nakatomi – это надежное и функциональное устройство, идеально подходящее для использования с персональным компьютером. Исполненная в классическом черном цвете, она станет отличным дополнением к вашему рабочему месту. Подключается мышь через интерфейс USB Type-A, обеспечивая стабильное соединение благодаря проводному типу подключения, с длиной провода 1.5 метра. Это позволяет свободно перемещать мышь по рабочему столу, не беспокоясь о потере сигнала. С весом в 110 грамм, мышь Nakatomi обладает достаточной массой, чтобы удобно лежать в руке, не вызывая усталости при продолжительном использовании. Она специально разработана для правшей, что обеспечивает оптимальный комфорт и эргономичность хвата. Оснащенная оптическим сенсором с разрешением в 2400 dpi, мышь обеспечивает высокую точность курсора и быструю реакцию на ваши команды, что особенно важно для профессиональной работы и повседневного использования. Хотя кнопки мыши не обладают бесшумностью, они имеют чёткий и отзывчивый отклик, что позволяет быстро и эффективно выполнять необходимые действия. Мышь Nakatomi – это отличный выбор для тех, кто ценит простоту и надежность в использовании компьютерной техники.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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