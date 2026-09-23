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Мышь Genius XScroll V3 black USB (31010021400) купить с доставкой в Москве
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Мышь Genius XScroll V3 black USB (31010021400)

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Мышь Genius XScroll V3 black USB (31010021400) - фото 1
Мышь Genius XScroll V3 black USB (31010021400) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Мышь Genius XScroll V3 black USB (31010021400) - фото 1
  • Мышь Genius XScroll V3 black USB (31010021400) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%
400 руб.  760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 569448
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Характеристики

Бренд
Genius
Тип товара
Мышь
Размеры в упаковке, см
12х6х3
Вес, г.
90

Описание товара Мышь Genius XScroll V3 black USB (31010021400)

Мышь проводная Genius XScroll V3 отличается возможностью универсального хвата при помощи правой и левой руки и может стать отличным выбором для работы за домашним или офисным компьютером, а также ноутбуком. Отличительной особенностью модели является высокая эргономика, что вкупе с небольшим весом и качественным и приятным на ощупь матовым пластиком черного цвета может обеспечить удобство повседневного использования. Для управления компьютером на корпусе предусмотрено 3 стандартные механические кнопки, одна из которых совмещена с колесиком. Отличительной особенностью органов управления является их высокая надежность, что обусловлено большим рабочим ресурсом. Основой Genius XScroll V3 является оптический светодиодный сенсор, разрешение которого составляет 1000 dpi. За счет этой особенности обеспечивается точное положение курсора на экране. Для подключения к устройствам мышь использует кабель с коннектором типа USB-A. Модель полностью совместима с компьютерами на базе различных операционных систем. Поставка устройства производится в фирменном картонном боксе.

Отзывы о товаре Мышь Genius XScroll V3 black USB (31010021400)




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Характеристики
Бренд
Genius
Тип товара
Мышь
Описание
Мышь проводная Genius XScroll V3 отличается возможностью универсального хвата при помощи правой и левой руки и может стать отличным выбором для работы за домашним или офисным компьютером, а также ноутбуком. Отличительной особенностью модели является высокая эргономика, что вкупе с небольшим весом и качественным и приятным на ощупь матовым пластиком черного цвета может обеспечить удобство повседневного использования. Для управления компьютером на корпусе предусмотрено 3 стандартные механические кнопки, одна из которых совмещена с колесиком. Отличительной особенностью органов управления является их высокая надежность, что обусловлено большим рабочим ресурсом. Основой Genius XScroll V3 является оптический светодиодный сенсор, разрешение которого составляет 1000 dpi. За счет этой особенности обеспечивается точное положение курсора на экране. Для подключения к устройствам мышь использует кабель с коннектором типа USB-A. Модель полностью совместима с компьютерами на базе различных операционных систем. Поставка устройства производится в фирменном картонном боксе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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