Мышь Genius XScroll V3 black USB (31010021400)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь Genius XScroll V3 black USB (31010021400)
Мышь проводная Genius XScroll V3 отличается возможностью универсального хвата при помощи правой и левой руки и может стать отличным выбором для работы за домашним или офисным компьютером, а также ноутбуком. Отличительной особенностью модели является высокая эргономика, что вкупе с небольшим весом и качественным и приятным на ощупь матовым пластиком черного цвета может обеспечить удобство повседневного использования. Для управления компьютером на корпусе предусмотрено 3 стандартные механические кнопки, одна из которых совмещена с колесиком. Отличительной особенностью органов управления является их высокая надежность, что обусловлено большим рабочим ресурсом. Основой Genius XScroll V3 является оптический светодиодный сенсор, разрешение которого составляет 1000 dpi. За счет этой особенности обеспечивается точное положение курсора на экране. Для подключения к устройствам мышь использует кабель с коннектором типа USB-A. Модель полностью совместима с компьютерами на базе различных операционных систем. Поставка устройства производится в фирменном картонном боксе.
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