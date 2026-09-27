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Мышь Oklick 395M SHADOW черный купить с доставкой в Москве
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Мышь Oklick 395M SHADOW черный

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1500
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
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  • Мышь Oklick 395M SHADOW черный - фото 13
  • Мышь Oklick 395M SHADOW черный - фото 14
  • Мышь Oklick 395M SHADOW черный - фото 15
  • Мышь Oklick 395M SHADOW черный - фото 16
  • Мышь Oklick 395M SHADOW черный - фото 17
  • Мышь Oklick 395M SHADOW черный - фото 18
  • Мышь Oklick 395M SHADOW черный - фото 19
  • Мышь Oklick 395M SHADOW черный - фото 20
  • Мышь Oklick 395M SHADOW черный - фото 21
  • Мышь Oklick 395M SHADOW черный - фото 22
  • Мышь Oklick 395M SHADOW черный - фото 23
  • Мышь Oklick 395M SHADOW черный - фото 24
  • Мышь Oklick 395M SHADOW черный - фото 25
  • Мышь Oklick 395M SHADOW черный - фото 26
  • Мышь Oklick 395M SHADOW черный - фото 27
  • Мышь Oklick 395M SHADOW черный - фото 28
  • Мышь Oklick 395M SHADOW черный - фото 29
  • Мышь Oklick 395M SHADOW черный - фото 30
  • Мышь Oklick 395M SHADOW черный - фото 31
  • Мышь Oklick 395M SHADOW черный - фото 32
  • Мышь Oklick 395M SHADOW черный - фото 33
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
390 руб.  660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255585
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1500
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.35
Источник питания мыши
по проводу
Габариты (ШxВxД), мм
35х67х121 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х7х4
Вес, г.
142

Описание товара Мышь Oklick 395M SHADOW черный

Oklick 395M — быстрая и точная оптическая мышка, созданная для максимально точного управления игровым персонажем. Модель подключается к ПК через 1,35-метровый кабель с интерфейсом USB. Она имеет симметричную конструкцию, поэтому будет удобна как для правшей, так и для левшей.Oklick 395M имеет две клавиши, ресурс которых рассчитан на 3 миллиона кликов. Мышь оснащена многоцветной пульсирующей подсветкой, делающей игру более динамичной и интересной.Сообщить об ошибке в описании

Отзывы о товаре Мышь Oklick 395M SHADOW черный




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1500
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.35
Развернуть
Источник питания мыши
по проводу
Габариты (ШxВxД), мм
35х67х121 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Oklick 395M — быстрая и точная оптическая мышка, созданная для максимально точного управления игровым персонажем. Модель подключается к ПК через 1,35-метровый кабель с интерфейсом USB. Она имеет симметричную конструкцию, поэтому будет удобна как для правшей, так и для левшей.Oklick 395M имеет две клавиши, ресурс которых рассчитан на 3 миллиона кликов. Мышь оснащена многоцветной пульсирующей подсветкой, делающей игру более динамичной и интересной.Сообщить об ошибке в описании
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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