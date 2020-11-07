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Мышь Defender Accura MM-935 черный (52935)

Артикул: 230177
  • Мышь Defender Accura MM-935 черный - фото 1
  • Мышь Defender Accura MM-935 черный - фото 2
  • Мышь Defender Accura MM-935 черный - фото 3
Мышь Defender Accura MM-935 черный - фото 1
Мышь Defender Accura MM-935 черный - фото 2
Мышь Defender Accura MM-935 черный - фото 3
500 руб. 
Купить
Артикул: 230177
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендDefender
Тип товараКомпьютерная мышь
Вес, г110
Интерфейс подключенияUSB
Источник питания мыши2xAAA
Количество клавиш4
Назначениеуниверсальная
Особенностидля правой руки
Радиус действия беспроводной связи, м10
Размеры (ШxВxД), мм56x33x100
Тип беспроводной связирадиоканал
Цветчерный
Разрешение оптического сенсора, dpi1600
Типоптическая
Тип соединениябеспроводное
Беспроводная оптическая мышь Defender Accura MM-935. 3 режима разрешения мыши 800/1200/1600 dpi. Миниатюрный наноприемник можно хранить в корпусе мыши. Поверхность устойчива к царапинам. Увеличенный радиус действия беспроводной связи обеспечивает большую свободу действий.


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Самовывоз невозможен
Мышь Defender Accura MM-935 черный (52935) - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 500 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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