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Мышь Acer OMW401 (ZL.MCEEE.031) черный купить с доставкой в Москве
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Мышь Acer OMW401 (ZL.MCEEE.031) черный

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Мышь Acer OMW401 (ZL.MCEEE.031) черный - фото 1
Мышь Acer OMW401 (ZL.MCEEE.031) черный - фото 2
Мышь Acer OMW401 (ZL.MCEEE.031) черный - фото 3
Мышь Acer OMW401 (ZL.MCEEE.031) черный - фото 4
Мышь Acer OMW401 (ZL.MCEEE.031) черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь Acer OMW401 (ZL.MCEEE.031) черный - фото 1
  • Мышь Acer OMW401 (ZL.MCEEE.031) черный - фото 2
  • Мышь Acer OMW401 (ZL.MCEEE.031) черный - фото 3
  • Мышь Acer OMW401 (ZL.MCEEE.031) черный - фото 4
  • Мышь Acer OMW401 (ZL.MCEEE.031) черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718454
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х12х7
Вес, г.
100

Описание товара Мышь Acer OMW401 (ZL.MCEEE.031) черный

Мышь Acer – это отличное решение для пользователей, ищущих надежное и функциональное устройство для повседневного использования с ПК. Эта проводная мышь обладает длиной провода 1,8 метра, что обеспечивает свободу действий и удобство. Стильный черный цвет добавляет элегантности и профессионализма, делая её подходящей для любого рабочего пространства. Разработанная как для правой, так и для левой руки, мышь обеспечивает комфортный хват и высокую степень удобства в использовании. Она оснащена бесшумными кнопками, что позволяет работать без лишнего шума, сохраняя тишину и спокойствие в вашем окружении. Тип сенсора – оптический, с разрешением 2000 dpi, что обеспечивает точное и быстрое отслеживание движений, удовлетворяющее потребности как в обычной офисной работе, так и в игровой деятельности. Подключение через интерфейс USB Type-A делает её совместимой с широким спектром устройств, а проводное соединение гарантирует стабильную и надежную работу без риска потери сигнала. Мышь Acer – это идеальное сочетание практичности, стиля и функциональности для любого пользователя ПК.

Отзывы о товаре Мышь Acer OMW401 (ZL.MCEEE.031) черный




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Acer – это отличное решение для пользователей, ищущих надежное и функциональное устройство для повседневного использования с ПК. Эта проводная мышь обладает длиной провода 1,8 метра, что обеспечивает свободу действий и удобство. Стильный черный цвет добавляет элегантности и профессионализма, делая её подходящей для любого рабочего пространства. Разработанная как для правой, так и для левой руки, мышь обеспечивает комфортный хват и высокую степень удобства в использовании. Она оснащена бесшумными кнопками, что позволяет работать без лишнего шума, сохраняя тишину и спокойствие в вашем окружении. Тип сенсора – оптический, с разрешением 2000 dpi, что обеспечивает точное и быстрое отслеживание движений, удовлетворяющее потребности как в обычной офисной работе, так и в игровой деятельности. Подключение через интерфейс USB Type-A делает её совместимой с широким спектром устройств, а проводное соединение гарантирует стабильную и надежную работу без риска потери сигнала. Мышь Acer – это идеальное сочетание практичности, стиля и функциональности для любого пользователя ПК.
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Отзывы


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