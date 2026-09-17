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Мышь Oklick 485MW Black-Red USB купить с доставкой в Москве
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Мышь Oklick 485MW Black-Red USB

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Мышь Oklick 485MW Black-Red USB - фото 1
Мышь Oklick 485MW Black-Red USB - фото 2
Мышь Oklick 485MW Black-Red USB - фото 3
Мышь Oklick 485MW Black-Red USB - фото 4
Мышь Oklick 485MW Black-Red USB - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Мышь Oklick 485MW Black-Red USB - фото 1
  • Мышь Oklick 485MW Black-Red USB - фото 2
  • Мышь Oklick 485MW Black-Red USB - фото 3
  • Мышь Oklick 485MW Black-Red USB - фото 4
  • Мышь Oklick 485MW Black-Red USB - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%
370 руб.  700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 155698
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
150

Описание товара Мышь Oklick 485MW Black-Red USB

Беспроводная мышь Oklick 485MW – современное, но вместе с тем и предельно простое в использовании трехкнопочное устройство с привлекательной внешностью и вменяемой ценой. Чувствительная Oklick 485MW оснащена сенсором, разрешающая способность которого составляет 1200 dpi – мышь очень точно позиционирует курсор, что особенно полезно при работе с графикой. Комплектуется модель приемником, который нужно вставить в USB-порт компьютера, которым хотите управлять с помощью мыши, а также AAA-батарейками для питания изделия.

Отзывы о товаре Мышь Oklick 485MW Black-Red USB




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Описание
Беспроводная мышь Oklick 485MW – современное, но вместе с тем и предельно простое в использовании трехкнопочное устройство с привлекательной внешностью и вменяемой ценой. Чувствительная Oklick 485MW оснащена сенсором, разрешающая способность которого составляет 1200 dpi – мышь очень точно позиционирует курсор, что особенно полезно при работе с графикой. Комплектуется модель приемником, который нужно вставить в USB-порт компьютера, которым хотите управлять с помощью мыши, а также AAA-батарейками для питания изделия.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Oklick 485MW Black-Red USB - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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