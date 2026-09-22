Мышь проводная Philips SPK7214B/60 Чёрный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь проводная Philips SPK7214B/60 Чёрный
Philips представляет высококачественную проводную мышь с элегантным дизайном в классическом черном цвете. Эта модель подходит как для правой, так и для левой руки, что делает её универсальным решением для любого пользователя. Мышь оснащена оптическим сенсором с разрешением 1600 dpi, обеспечивающим высокую точность и плавность в управлении курсором, что является отличным выбором для как повседневных задач, так и для работы с графическими приложениями. Благодаря интерфейсу подключения USB Type-A, мышь легко совместима с большинством современных устройств без необходимости в каких-либо адаптерах. Просто подключите её к компьютеру или ноутбуку и сразу начинайте работу. Продукция бренда Philips известна своим высоким качеством и надёжностью, а эта модель не является исключением, предлагая пользователю долговечность и комфорт в использовании.
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Теги товара: Для левшей
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей
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