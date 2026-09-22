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Мышь проводная Philips SPK7214B/60 Чёрный купить с доставкой в Москве
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Мышь проводная Philips SPK7214B/60 Чёрный

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Мышь проводная Philips SPK7214B/60 Чёрный - фото 1
Мышь проводная Philips SPK7214B/60 Чёрный - фото 2
Мышь проводная Philips SPK7214B/60 Чёрный - фото 3
Мышь проводная Philips SPK7214B/60 Чёрный - фото 4
Мышь проводная Philips SPK7214B/60 Чёрный - фото 5
Мышь проводная Philips SPK7214B/60 Чёрный - фото 6
Мышь проводная Philips SPK7214B/60 Чёрный - фото 7
Мышь проводная Philips SPK7214B/60 Чёрный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь проводная Philips SPK7214B/60 Чёрный - фото 1
  • Мышь проводная Philips SPK7214B/60 Чёрный - фото 2
  • Мышь проводная Philips SPK7214B/60 Чёрный - фото 3
  • Мышь проводная Philips SPK7214B/60 Чёрный - фото 4
  • Мышь проводная Philips SPK7214B/60 Чёрный - фото 5
  • Мышь проводная Philips SPK7214B/60 Чёрный - фото 6
  • Мышь проводная Philips SPK7214B/60 Чёрный - фото 7
  • Мышь проводная Philips SPK7214B/60 Чёрный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723496
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Мышь
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х8х5
Вес, г.
130

Описание товара Мышь проводная Philips SPK7214B/60 Чёрный

Philips представляет высококачественную проводную мышь с элегантным дизайном в классическом черном цвете. Эта модель подходит как для правой, так и для левой руки, что делает её универсальным решением для любого пользователя. Мышь оснащена оптическим сенсором с разрешением 1600 dpi, обеспечивающим высокую точность и плавность в управлении курсором, что является отличным выбором для как повседневных задач, так и для работы с графическими приложениями. Благодаря интерфейсу подключения USB Type-A, мышь легко совместима с большинством современных устройств без необходимости в каких-либо адаптерах. Просто подключите её к компьютеру или ноутбуку и сразу начинайте работу. Продукция бренда Philips известна своим высоким качеством и надёжностью, а эта модель не является исключением, предлагая пользователю долговечность и комфорт в использовании.



Теги товара: Для левшей

Отзывы о товаре Мышь проводная Philips SPK7214B/60 Чёрный




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Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Мышь
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Philips представляет высококачественную проводную мышь с элегантным дизайном в классическом черном цвете. Эта модель подходит как для правой, так и для левой руки, что делает её универсальным решением для любого пользователя. Мышь оснащена оптическим сенсором с разрешением 1600 dpi, обеспечивающим высокую точность и плавность в управлении курсором, что является отличным выбором для как повседневных задач, так и для работы с графическими приложениями. Благодаря интерфейсу подключения USB Type-A, мышь легко совместима с большинством современных устройств без необходимости в каких-либо адаптерах. Просто подключите её к компьютеру или ноутбуку и сразу начинайте работу. Продукция бренда Philips известна своим высоким качеством и надёжностью, а эта модель не является исключением, предлагая пользователю долговечность и комфорт в использовании.


Теги товара: Для левшей
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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