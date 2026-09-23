Мышь Defender Overmatch GM-069 (52069)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%410 руб. 710 руб.
В наличии
Код товара: 468052
|
Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
410 руб. -42%
710 руб.
- Гарантия производителя: 6 месяцев
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х16х5
Вес, г.
180
Описание товара Мышь Defender Overmatch GM-069 (52069)
Проводная мышь DEFENDER Overmatch GM-069 станет незаменимой вещью для любого геймера. Для более комфортного использования предусмотрено 4 кнопки управления, а чувствительный сенсор обеспечивает моментальное выполнение всех операций. Используя только USB разъем, вы сможете за считанные секунды подключить мышь. Данная модель универсальная и подходит как для компьютеров, так и для ноутбуков. Стильный дизайн и яркая подсветка понравятся всем без исключения. За длительный эксплуатационный срок службы мыши DEFENDER Overmatch GM-069 без поломок отвечают современные технологии, высококачественные материалы и профессиональная сборка.
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Проводная мышь DEFENDER Overmatch GM-069 станет незаменимой вещью для любого геймера. Для более комфортного использования предусмотрено 4 кнопки управления, а чувствительный сенсор обеспечивает моментальное выполнение всех операций. Используя только USB разъем, вы сможете за считанные секунды подключить мышь. Данная модель универсальная и подходит как для компьютеров, так и для ноутбуков. Стильный дизайн и яркая подсветка понравятся всем без исключения. За длительный эксплуатационный срок службы мыши DEFENDER Overmatch GM-069 без поломок отвечают современные технологии, высококачественные материалы и профессиональная сборка.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Купить Мышь Defender Overmatch GM-069 (52069) - по цене 410 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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