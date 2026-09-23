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Мышь SVEN RX-100 чёрная (кн. копировать-вставить. 5+1кл. 1000-400DPI, блист.) купить с доставкой в Москве
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Мышь SVEN RX-100 чёрная (кн. копировать-вставить. 5+1кл. 1000-400DPI, блист.)

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Мышь SVEN RX-100 чёрная (кн. копировать-вставить. 5+1кл. 1000-400DPI, блист.) - фото 1
Мышь SVEN RX-100 чёрная (кн. копировать-вставить. 5+1кл. 1000-400DPI, блист.) - фото 2
Мышь SVEN RX-100 чёрная (кн. копировать-вставить. 5+1кл. 1000-400DPI, блист.) - фото 3
Мышь SVEN RX-100 чёрная (кн. копировать-вставить. 5+1кл. 1000-400DPI, блист.) - фото 4
Мышь SVEN RX-100 чёрная (кн. копировать-вставить. 5+1кл. 1000-400DPI, блист.) - фото 5
Мышь SVEN RX-100 чёрная (кн. копировать-вставить. 5+1кл. 1000-400DPI, блист.) - фото 6
Мышь SVEN RX-100 чёрная (кн. копировать-вставить. 5+1кл. 1000-400DPI, блист.) - фото 7
Мышь SVEN RX-100 чёрная (кн. копировать-вставить. 5+1кл. 1000-400DPI, блист.) - фото 8
Мышь SVEN RX-100 чёрная (кн. копировать-вставить. 5+1кл. 1000-400DPI, блист.) - фото 9
Мышь SVEN RX-100 чёрная (кн. копировать-вставить. 5+1кл. 1000-400DPI, блист.) - фото 10
Мышь SVEN RX-100 чёрная (кн. копировать-вставить. 5+1кл. 1000-400DPI, блист.) - фото 11
Мышь SVEN RX-100 чёрная (кн. копировать-вставить. 5+1кл. 1000-400DPI, блист.) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Мышь SVEN RX-100 чёрная (кн. копировать-вставить. 5+1кл. 1000-400DPI, блист.) - фото 1
  • Мышь SVEN RX-100 чёрная (кн. копировать-вставить. 5+1кл. 1000-400DPI, блист.) - фото 2
  • Мышь SVEN RX-100 чёрная (кн. копировать-вставить. 5+1кл. 1000-400DPI, блист.) - фото 3
  • Мышь SVEN RX-100 чёрная (кн. копировать-вставить. 5+1кл. 1000-400DPI, блист.) - фото 4
  • Мышь SVEN RX-100 чёрная (кн. копировать-вставить. 5+1кл. 1000-400DPI, блист.) - фото 5
  • Мышь SVEN RX-100 чёрная (кн. копировать-вставить. 5+1кл. 1000-400DPI, блист.) - фото 6
  • Мышь SVEN RX-100 чёрная (кн. копировать-вставить. 5+1кл. 1000-400DPI, блист.) - фото 7
  • Мышь SVEN RX-100 чёрная (кн. копировать-вставить. 5+1кл. 1000-400DPI, блист.) - фото 8
  • Мышь SVEN RX-100 чёрная (кн. копировать-вставить. 5+1кл. 1000-400DPI, блист.) - фото 9
  • Мышь SVEN RX-100 чёрная (кн. копировать-вставить. 5+1кл. 1000-400DPI, блист.) - фото 10
  • Мышь SVEN RX-100 чёрная (кн. копировать-вставить. 5+1кл. 1000-400DPI, блист.) - фото 11
  • Мышь SVEN RX-100 чёрная (кн. копировать-вставить. 5+1кл. 1000-400DPI, блист.) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%
420 руб.  670 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 576736
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь SVEN RX-100 чёрная (кн. копировать-вставить. 5+1кл. 1000-400DPI, блист.)
420 руб. -37%
670 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
150

Описание товара Мышь SVEN RX-100 чёрная (кн. копировать-вставить. 5+1кл. 1000-400DPI, блист.)

Своим функционалом мышь проводная SVEN RX-100 сразу заявляет о своей универсальности. Для тех, кто работает с текстами и большими объемами чисел, в ее конструкции предусмотрены кнопки «копировать/вставить». С ее использованием скорость выполнения рутинных задач возрастет неимоверно. Геймеры оценят тот факт, что разрешение светодиодного сенсора настраивает в пределах от 1000 до 4000 dpi. Также этот параметр пригодится тем, кто занимается графикой и моделированием на компьютере. За счет симметричной формы держать мышь проводную SVEN RX-100 можно и правой, и левой руками.

Отзывы о товаре Мышь SVEN RX-100 чёрная (кн. копировать-вставить. 5+1кл. 1000-400DPI, блист.)




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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Описание
Своим функционалом мышь проводная SVEN RX-100 сразу заявляет о своей универсальности. Для тех, кто работает с текстами и большими объемами чисел, в ее конструкции предусмотрены кнопки «копировать/вставить». С ее использованием скорость выполнения рутинных задач возрастет неимоверно. Геймеры оценят тот факт, что разрешение светодиодного сенсора настраивает в пределах от 1000 до 4000 dpi. Также этот параметр пригодится тем, кто занимается графикой и моделированием на компьютере. За счет симметричной формы держать мышь проводную SVEN RX-100 можно и правой, и левой руками.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь SVEN RX-100 чёрная (кн. копировать-вставить. 5+1кл. 1000-400DPI, блист.) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 420 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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