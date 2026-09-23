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Мышь Genius NX-7005 black USB (31030017400) купить с доставкой в Москве
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Мышь Genius NX-7005 black USB (31030017400)

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Мышь Genius NX-7005 black USB (31030017400) - фото 1
Мышь Genius NX-7005 black USB (31030017400) - фото 2
Мышь Genius NX-7005 black USB (31030017400) - фото 3
Мышь Genius NX-7005 black USB (31030017400) - фото 4
Мышь Genius NX-7005 black USB (31030017400) - фото 5
Мышь Genius NX-7005 black USB (31030017400) - фото 6
Мышь Genius NX-7005 black USB (31030017400) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ноутбука
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь Genius NX-7005 black USB (31030017400) - фото 1
  • Мышь Genius NX-7005 black USB (31030017400) - фото 2
  • Мышь Genius NX-7005 black USB (31030017400) - фото 3
  • Мышь Genius NX-7005 black USB (31030017400) - фото 4
  • Мышь Genius NX-7005 black USB (31030017400) - фото 5
  • Мышь Genius NX-7005 black USB (31030017400) - фото 6
  • Мышь Genius NX-7005 black USB (31030017400) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
620 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 575164
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мышь Genius NX-7005 black USB (31030017400)
620 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Genius
Тип товара
Мышь
Назначение
для ноутбука
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
58х39х100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х3
Вес, г.
160

Описание товара Мышь Genius NX-7005 black USB (31030017400)

Мышь Genius — это идеальное сочетание функциональности и стиля, специально разработанное для использования с ноутбуком. С её беспроводным радиоканалом подключения, вы получите свободу передвижения в радиусе до 10 метров, что позволяет удобно использовать устройство, не ограничивая себя проводами. Благодаря универсальному дизайну, эта мышь подходит как для правой, так и для левой руки, обеспечивая комфортное использование для всех пользователей. Оптический сенсор с разрешением 1200 dpi позволяет добиться точной и плавной передачи движений, что делает её отличным выбором как для работы, так и для повседневных задач. Классический черный цвет добавляет мышке элегантности и стиля, делая её идеальным дополнением к любому рабочему месту. Она питается всего одной батареей типа AA, что упрощает её обслуживание и замену элементов питания. Обратите внимание, что мышь не оснащена бесшумными кнопками, однако это обеспечивает более четкую тактильную обратную связь. Этот продукт от бренда Genius является оптимальным выбором для тех, кто ценит надежность и комфорт в каждом движении.

Отзывы о товаре Мышь Genius NX-7005 black USB (31030017400)




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Характеристики
Бренд
Genius
Тип товара
Мышь
Назначение
для ноутбука
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
58х39х100
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Genius — это идеальное сочетание функциональности и стиля, специально разработанное для использования с ноутбуком. С её беспроводным радиоканалом подключения, вы получите свободу передвижения в радиусе до 10 метров, что позволяет удобно использовать устройство, не ограничивая себя проводами. Благодаря универсальному дизайну, эта мышь подходит как для правой, так и для левой руки, обеспечивая комфортное использование для всех пользователей. Оптический сенсор с разрешением 1200 dpi позволяет добиться точной и плавной передачи движений, что делает её отличным выбором как для работы, так и для повседневных задач. Классический черный цвет добавляет мышке элегантности и стиля, делая её идеальным дополнением к любому рабочему месту. Она питается всего одной батареей типа AA, что упрощает её обслуживание и замену элементов питания. Обратите внимание, что мышь не оснащена бесшумными кнопками, однако это обеспечивает более четкую тактильную обратную связь. Этот продукт от бренда Genius является оптимальным выбором для тех, кто ценит надежность и комфорт в каждом движении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Genius NX-7005 black USB (31030017400) - данный товар вы можете купить по цене 620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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