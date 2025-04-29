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Мышь Acer OMR060 (ZL.MCEEE.00C) черный купить с доставкой в Москве
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Мышь Acer OMR060 (ZL.MCEEE.00C) черный

22 Отзывы
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Мышь Acer OMR060 (ZL.MCEEE.00C) черный - фото 1
Мышь Acer OMR060 (ZL.MCEEE.00C) черный - фото 2
Мышь Acer OMR060 (ZL.MCEEE.00C) черный - фото 3
Мышь Acer OMR060 (ZL.MCEEE.00C) черный - фото 4
Мышь Acer OMR060 (ZL.MCEEE.00C) черный - фото 5
Мышь Acer OMR060 (ZL.MCEEE.00C) черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
  • Мышь Acer OMR060 (ZL.MCEEE.00C) черный - фото 1
  • Мышь Acer OMR060 (ZL.MCEEE.00C) черный - фото 2
  • Мышь Acer OMR060 (ZL.MCEEE.00C) черный - фото 3
  • Мышь Acer OMR060 (ZL.MCEEE.00C) черный - фото 4
  • Мышь Acer OMR060 (ZL.MCEEE.00C) черный - фото 5
  • Мышь Acer OMR060 (ZL.MCEEE.00C) черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
650 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 397116
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь Acer OMR060 (ZL.MCEEE.00C) черный
650 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
Габариты (ШxВxД), мм
108х67х40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х7х5
Вес, г.
120

Описание товара Мышь Acer OMR060 (ZL.MCEEE.00C) черный

Мышь Acer сочетает в себе удобство беспроводного подключения и комфорт при длительной работе. Встроенный чип обеспечивает большую дистанцию и более стабильное соединение. Мышь имеет симметричную форму, подходит как для правшей, так и для левшей.

Отзывы о товаре Мышь Acer OMR060 (ZL.MCEEE.00C) черный

Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Константин Р.

Достоинства:


Комментарий:
Мышь как мышь. Работоспособна.
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Ахмед М.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мышь,за свои деньги отличная
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Евгений П.

Достоинства:


Комментарий:
Грызун - топ за свою цену! Покупаю уже вторую. Первая износилась физически за три года постоянного использования, хотя до сих пор работает исправно. За это время несколько раз порывался "пересесть" на другие, в разы дороже от именитых производителей, но в итоге все равно возвращался к этой. Нравится, что не нужно о зарядке думать - поменял копеечную батарейку да и все. Нравится эргономика - рука не устает. Возможно, люди с крупной "лапой" предпочтут и мышь покрупнее, тут уж на вкус и цвет, как говорится... Из недостатков - если поменять батарейку во время работы, теряется связь с приемником. Приходится лезть под стол, чтоб вынуть "свисток" и вставить его обратно. Но можно при замене поставить комп в спящий режим и все ок. Еще не очень нравится слишком легкое колесо, но так на многих мышах.
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Сергей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
работает, посмотрим сколько прослужит
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Наталья Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Удобная, эргономичная мышь, для простых действий прекрасно подходит
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2025
Александр

Достоинства:


Комментарий:
нормальная мышка подключается легко
Источник: Яндекс Маркет
21.12.2024
Наталья Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Мышка топ, для маленькой женской руки самое то
Источник: Яндекс Маркет
02.12.2024
Ирина Р.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышка, рекомендую!)
Источник: Яндекс Маркет
26.11.2024
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мышь. Без глюков ездит даже по пледу.
Источник: Яндекс Маркет
07.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая удобная мышь, особенно удивила (в хорошем смысле) возможность переключения чувствительности
Источник: Яндекс Маркет
15.10.2024
Василий В.

Достоинства:


Комментарий:
Это уже вторая мышь, первая упала с высоты примерно 50 см. на линолеум и перестала работать.
Источник: Яндекс Маркет
03.08.2024
Олег Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Все супер, работает мягко, удобная!
Источник: Яндекс Маркет
24.07.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Работае нормально. В Китае за эту модель просили на много больше.
Источник: Яндекс Маркет
21.07.2024
Vladimir D.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная стабильная мышь. Удобная, работает стабильно в условиях с повышенным фоном помех, ничего не глючит, не дрожит курсор и тд. Заказываю вторую такую для второго рабочего комплекта.
Источник: Яндекс Маркет
02.07.2024
Александр

Достоинства:


Комментарий:
Вполне приятная для руки мышка. Есть несколько уровней чувствительности к перемещению.
Источник: Яндекс Маркет
03.06.2024
Евгений

Достоинства:


Комментарий:
На вид качественно. Всего 1 батарейка, есть выключатель. Но лично для меня неудобно, слишком высокий "горб" у основания. Возможно, надо привыкнуть. Защелка батарейного отсека не выглядит надежной и долговечной.
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая, работает, нареканий нет
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2024
Сергей Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мышка. Щелкает, скроллит как надо
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2024
Надежда М.

Достоинства:


Комментарий:
Заказала две мышки, пришли с разной комплектацией. У одной не хватило usb порта. Батарейка в комплекте, мышь удобная. Покупкой довольна.
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2024
Иван Г.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо, можно приобретать
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2024
Турбина Екатерина

Достоинства:


Комментарий:
Купила с месяц назад, пока работают без нареканий Эргономичная, стильная
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2024
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышка. Проверил все работает отлично



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
Габариты (ШxВxД), мм
108х67х40
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Acer сочетает в себе удобство беспроводного подключения и комфорт при длительной работе. Встроенный чип обеспечивает большую дистанцию и более стабильное соединение. Мышь имеет симметричную форму, подходит как для правшей, так и для левшей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Константин Р.

Достоинства:


Комментарий:
Мышь как мышь. Работоспособна.
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Ахмед М.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мышь,за свои деньги отличная
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Евгений П.

Достоинства:


Комментарий:
Грызун - топ за свою цену! Покупаю уже вторую. Первая износилась физически за три года постоянного использования, хотя до сих пор работает исправно. За это время несколько раз порывался "пересесть" на другие, в разы дороже от именитых производителей, но в итоге все равно возвращался к этой. Нравится, что не нужно о зарядке думать - поменял копеечную батарейку да и все. Нравится эргономика - рука не устает. Возможно, люди с крупной "лапой" предпочтут и мышь покрупнее, тут уж на вкус и цвет, как говорится... Из недостатков - если поменять батарейку во время работы, теряется связь с приемником. Приходится лезть под стол, чтоб вынуть "свисток" и вставить его обратно. Но можно при замене поставить комп в спящий режим и все ок. Еще не очень нравится слишком легкое колесо, но так на многих мышах.
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Сергей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
работает, посмотрим сколько прослужит
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Наталья Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Удобная, эргономичная мышь, для простых действий прекрасно подходит
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2025
Александр

Достоинства:


Комментарий:
нормальная мышка подключается легко
Источник: Яндекс Маркет
21.12.2024
Наталья Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Мышка топ, для маленькой женской руки самое то
Источник: Яндекс Маркет
02.12.2024
Ирина Р.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышка, рекомендую!)
Источник: Яндекс Маркет
26.11.2024
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мышь. Без глюков ездит даже по пледу.
Источник: Яндекс Маркет
07.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая удобная мышь, особенно удивила (в хорошем смысле) возможность переключения чувствительности
Источник: Яндекс Маркет
15.10.2024
Василий В.

Достоинства:


Комментарий:
Это уже вторая мышь, первая упала с высоты примерно 50 см. на линолеум и перестала работать.
Источник: Яндекс Маркет
03.08.2024
Олег Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Все супер, работает мягко, удобная!
Источник: Яндекс Маркет
24.07.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Работае нормально. В Китае за эту модель просили на много больше.
Источник: Яндекс Маркет
21.07.2024
Vladimir D.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная стабильная мышь. Удобная, работает стабильно в условиях с повышенным фоном помех, ничего не глючит, не дрожит курсор и тд. Заказываю вторую такую для второго рабочего комплекта.
Источник: Яндекс Маркет
02.07.2024
Александр

Достоинства:


Комментарий:
Вполне приятная для руки мышка. Есть несколько уровней чувствительности к перемещению.
Источник: Яндекс Маркет
03.06.2024
Евгений

Достоинства:


Комментарий:
На вид качественно. Всего 1 батарейка, есть выключатель. Но лично для меня неудобно, слишком высокий "горб" у основания. Возможно, надо привыкнуть. Защелка батарейного отсека не выглядит надежной и долговечной.
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая, работает, нареканий нет
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2024
Сергей Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мышка. Щелкает, скроллит как надо
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2024
Надежда М.

Достоинства:


Комментарий:
Заказала две мышки, пришли с разной комплектацией. У одной не хватило usb порта. Батарейка в комплекте, мышь удобная. Покупкой довольна.
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2024
Иван Г.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо, можно приобретать
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2024
Турбина Екатерина

Достоинства:


Комментарий:
Купила с месяц назад, пока работают без нареканий Эргономичная, стильная
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2024
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышка. Проверил все работает отлично


Купить Мышь Acer OMR060 (ZL.MCEEE.00C) черный - по цене 650 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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