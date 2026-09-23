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Мышь Acer OMW120 черный (ZL.MCEEE.00H) купить с доставкой в Москве
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Мышь Acer OMW120 черный (ZL.MCEEE.00H)

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Мышь Acer OMW120 черный (ZL.MCEEE.00H) - фото 1
Мышь Acer OMW120 черный (ZL.MCEEE.00H) - фото 2
Мышь Acer OMW120 черный (ZL.MCEEE.00H) - фото 3
Мышь Acer OMW120 черный (ZL.MCEEE.00H) - фото 4
Мышь Acer OMW120 черный (ZL.MCEEE.00H) - фото 5
Мышь Acer OMW120 черный (ZL.MCEEE.00H) - фото 6
Мышь Acer OMW120 черный (ZL.MCEEE.00H) - фото 7
Мышь Acer OMW120 черный (ZL.MCEEE.00H) - фото 8
Мышь Acer OMW120 черный (ZL.MCEEE.00H) - фото 9
Мышь Acer OMW120 черный (ZL.MCEEE.00H) - фото 10
Мышь Acer OMW120 черный (ZL.MCEEE.00H) - фото 11
Мышь Acer OMW120 черный (ZL.MCEEE.00H) - фото 12
Мышь Acer OMW120 черный (ZL.MCEEE.00H) - фото 13
Мышь Acer OMW120 черный (ZL.MCEEE.00H) - фото 14
Мышь Acer OMW120 черный (ZL.MCEEE.00H) - фото 15
Мышь Acer OMW120 черный (ZL.MCEEE.00H) - фото 16
Мышь Acer OMW120 черный (ZL.MCEEE.00H) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь Acer OMW120 черный (ZL.MCEEE.00H) - фото 1
  • Мышь Acer OMW120 черный (ZL.MCEEE.00H) - фото 2
  • Мышь Acer OMW120 черный (ZL.MCEEE.00H) - фото 3
  • Мышь Acer OMW120 черный (ZL.MCEEE.00H) - фото 4
  • Мышь Acer OMW120 черный (ZL.MCEEE.00H) - фото 5
  • Мышь Acer OMW120 черный (ZL.MCEEE.00H) - фото 6
  • Мышь Acer OMW120 черный (ZL.MCEEE.00H) - фото 7
  • Мышь Acer OMW120 черный (ZL.MCEEE.00H) - фото 8
  • Мышь Acer OMW120 черный (ZL.MCEEE.00H) - фото 9
  • Мышь Acer OMW120 черный (ZL.MCEEE.00H) - фото 10
  • Мышь Acer OMW120 черный (ZL.MCEEE.00H) - фото 11
  • Мышь Acer OMW120 черный (ZL.MCEEE.00H) - фото 12
  • Мышь Acer OMW120 черный (ZL.MCEEE.00H) - фото 13
  • Мышь Acer OMW120 черный (ZL.MCEEE.00H) - фото 14
  • Мышь Acer OMW120 черный (ZL.MCEEE.00H) - фото 15
  • Мышь Acer OMW120 черный (ZL.MCEEE.00H) - фото 16
  • Мышь Acer OMW120 черный (ZL.MCEEE.00H) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
630 руб.  870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541427
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.5
Источник питания мыши
по проводу
Габариты (ШxВxД), мм
108.2 х 77.1 х 41.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х11х10
Вес, г.
180

Описание товара Мышь Acer OMW120 черный (ZL.MCEEE.00H)

Мышь Acer предлагает удобное и надежное решение для пользователей ПК, предпочитающих проводные аксессуары. Отличаясь классическим черным цветом и эргономичным дизайном для правой руки, эта мышь станет идеальным выбором для повседневной работы и развлечений. С весом всего 82 грамма устройство легко перемещается по поверхности, обеспечивая комфортное использование даже при длительной работе. Кабель длиной 1.5 метра с интерфейсом подключения USB Type-A предоставляет достаточно свободы для оптимальной настройки рабочего пространства. Эта модель обладает оптическим сенсором с разрешением 2000 dpi, что обеспечивает плавное и точное слежение за движениями курсора. Благодаря проводному подключению мышь гарантирует стабильность сигнала и мгновенный отклик, необходимый для продуктивной работы. Отлично подходящая для различных задач, она станет надежным помощником дома и в офисе. Как и другие продукты бренда Acer, эта мышь сочетает в себе качество исполнения и практичность, делая ее незаменимым элементом вашего рабочего места.

Отзывы о товаре Мышь Acer OMW120 черный (ZL.MCEEE.00H)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.5
Источник питания мыши
по проводу
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
108.2 х 77.1 х 41.2
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Acer предлагает удобное и надежное решение для пользователей ПК, предпочитающих проводные аксессуары. Отличаясь классическим черным цветом и эргономичным дизайном для правой руки, эта мышь станет идеальным выбором для повседневной работы и развлечений. С весом всего 82 грамма устройство легко перемещается по поверхности, обеспечивая комфортное использование даже при длительной работе. Кабель длиной 1.5 метра с интерфейсом подключения USB Type-A предоставляет достаточно свободы для оптимальной настройки рабочего пространства. Эта модель обладает оптическим сенсором с разрешением 2000 dpi, что обеспечивает плавное и точное слежение за движениями курсора. Благодаря проводному подключению мышь гарантирует стабильность сигнала и мгновенный отклик, необходимый для продуктивной работы. Отлично подходящая для различных задач, она станет надежным помощником дома и в офисе. Как и другие продукты бренда Acer, эта мышь сочетает в себе качество исполнения и практичность, делая ее незаменимым элементом вашего рабочего места.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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