Мышь Оклик 896G черный (1431690)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь Оклик 896G черный (1431690)
Мышь Oklick — идеальный выбор для геймеров, стремящихся к превосходству в каждом движении и точности в каждом клике. С длиной провода 1.8 метра, она предоставляет простор для свободы действий, а её стильный черный цвет впишется в любой игровой сетап. Разрешение оптического сенсора 12800 dpi гарантирует невероятную точность и отзывчивость, позволяя мгновенно реагировать на происходящее в игре. Созданная для использования правой рукой, эта мышь обеспечивает удобный и эргономичный хват, позволяющий часами играть без усталости. Oklick отличает проводное подключение, обеспечивающее стабильную связь и отсутствие задержек, что особенно важно в напряжённых игровых моментах. Хотя данная модель не оснащена бесшумными кнопками, её отзывчивые и чёткие клики обеспечивают максимальную эффективность в играх и повседневной работе. С весом всего 92 грамма, мышь предлагает оптимальное сочетание лёгкости и управляемости, делая её превосходным выбором как для интенсивных сессий гейминга, так и для повседневного использования с ПК. Надёжность бренда Oklick подтверждает уверенность во всех аспектах её использования.
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Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
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