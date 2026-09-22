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Мышь Оклик 896G черный (1431690) купить с доставкой в Москве
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Мышь Оклик 896G черный (1431690)

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Мышь Оклик 896G черный (1431690) - фото 1
Мышь Оклик 896G черный (1431690) - фото 2
Мышь Оклик 896G черный (1431690) - фото 3
Мышь Оклик 896G черный (1431690) - фото 4
Мышь Оклик 896G черный (1431690) - фото 5
Мышь Оклик 896G черный (1431690) - фото 6
Мышь Оклик 896G черный (1431690) - фото 7
Мышь Оклик 896G черный (1431690) - фото 8
Мышь Оклик 896G черный (1431690) - фото 9
Мышь Оклик 896G черный (1431690) - фото 10
Мышь Оклик 896G черный (1431690) - фото 11
Мышь Оклик 896G черный (1431690) - фото 12
Мышь Оклик 896G черный (1431690) - фото 13
Мышь Оклик 896G черный (1431690) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
12800
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь Оклик 896G черный (1431690) - фото 1
  • Мышь Оклик 896G черный (1431690) - фото 2
  • Мышь Оклик 896G черный (1431690) - фото 3
  • Мышь Оклик 896G черный (1431690) - фото 4
  • Мышь Оклик 896G черный (1431690) - фото 5
  • Мышь Оклик 896G черный (1431690) - фото 6
  • Мышь Оклик 896G черный (1431690) - фото 7
  • Мышь Оклик 896G черный (1431690) - фото 8
  • Мышь Оклик 896G черный (1431690) - фото 9
  • Мышь Оклик 896G черный (1431690) - фото 10
  • Мышь Оклик 896G черный (1431690) - фото 11
  • Мышь Оклик 896G черный (1431690) - фото 12
  • Мышь Оклик 896G черный (1431690) - фото 13
  • Мышь Оклик 896G черный (1431690) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727711
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
12800
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х3
Вес, г.
255

Описание товара Мышь Оклик 896G черный (1431690)

Мышь Oklick — идеальный выбор для геймеров, стремящихся к превосходству в каждом движении и точности в каждом клике. С длиной провода 1.8 метра, она предоставляет простор для свободы действий, а её стильный черный цвет впишется в любой игровой сетап. Разрешение оптического сенсора 12800 dpi гарантирует невероятную точность и отзывчивость, позволяя мгновенно реагировать на происходящее в игре. Созданная для использования правой рукой, эта мышь обеспечивает удобный и эргономичный хват, позволяющий часами играть без усталости. Oklick отличает проводное подключение, обеспечивающее стабильную связь и отсутствие задержек, что особенно важно в напряжённых игровых моментах. Хотя данная модель не оснащена бесшумными кнопками, её отзывчивые и чёткие клики обеспечивают максимальную эффективность в играх и повседневной работе. С весом всего 92 грамма, мышь предлагает оптимальное сочетание лёгкости и управляемости, делая её превосходным выбором как для интенсивных сессий гейминга, так и для повседневного использования с ПК. Надёжность бренда Oklick подтверждает уверенность во всех аспектах её использования.

Отзывы о товаре Мышь Оклик 896G черный (1431690)




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
12800
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Oklick — идеальный выбор для геймеров, стремящихся к превосходству в каждом движении и точности в каждом клике. С длиной провода 1.8 метра, она предоставляет простор для свободы действий, а её стильный черный цвет впишется в любой игровой сетап. Разрешение оптического сенсора 12800 dpi гарантирует невероятную точность и отзывчивость, позволяя мгновенно реагировать на происходящее в игре. Созданная для использования правой рукой, эта мышь обеспечивает удобный и эргономичный хват, позволяющий часами играть без усталости. Oklick отличает проводное подключение, обеспечивающее стабильную связь и отсутствие задержек, что особенно важно в напряжённых игровых моментах. Хотя данная модель не оснащена бесшумными кнопками, её отзывчивые и чёткие клики обеспечивают максимальную эффективность в играх и повседневной работе. С весом всего 92 грамма, мышь предлагает оптимальное сочетание лёгкости и управляемости, делая её превосходным выбором как для интенсивных сессий гейминга, так и для повседневного использования с ПК. Надёжность бренда Oklick подтверждает уверенность во всех аспектах её использования.
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Отзывы


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